Развлечения

На 29 ноември Кичка Бодурова празнува своя 71-годишен рожден ден. Певицата има зад гърба си повече от пет десетилетия музикална дейност, включваща множество албуми и хиляди концерти, които са я водили от родния Бургас чак до Лас Вегас. Нейната история е доказателство, че талантът няма граници, а любовта към изкуството превръща мечтите в реалност.

Кичка Бодурова е една от най-популярните български естрадни изпълнителки, чийто глас е разпознаваем далеч извън границите на България. Тя е известна със способността си да предава емоциите в песните си и владее няколко езика, на които изпълнява – български, руски, немски, гръцки и английски.

Пътят към звездата

Музикалният път на певицата започва още в детството, когато родителите ѝ ѝ подаряват цигулка. Тя започва да свири на шестгодишна възраст, което постепенно превръща музиката в нейно призвание. Първите ѝ успехи са в родния град, където като дете печели музикален конкурс с песента „Жалба ми падна на сърце“.

По-късно тя става част от самодейния състав „Орфей“, с който печели отличие на фестивала „Тракийска лира“ през 1971 г. След завършване на езикова гимназия, Кичка е приета да учи немска филология, но в крайна сметка избира музиката. През 1977 г. завършва естрадния отдел на Българската държавна консерватория в класа на Георги Кордов. През същата година тя участва във фестивала „Златният Орфей“, където получава награда от Съюза на музикалните дейци и Община Бургас.

Международни триумфи и „Златна плоча“

Концертите на Кичка Бодурова я отвеждат на пет континента. В началото на 80-те години тя заминава за Гърция, което бележи нов етап в професионалния ѝ живот. След това следват участия в Англия, Австралия, Германия и други държави. Едно от най-значимите ѝ постижения е през 1990 г., когато получава „Златна плоча“ от „Балкантон“ за продадени над 450 000 копия на нейни записи в България и в чужбина.

От 1991 г. певицата живее и работи в Съединените щати. Там тя участва в различни шоу програми и концерти в големи градове като Чикаго, Сан Франциско, Лос Анджелис и Лас Вегас. Сред най-значимите моменти в международната ѝ кариера са изявите в „Сизърс Палас“ в Лас Вегас и в „Hollywood Palladium“.

Връзката с България

Въпреки кариерата в чужбина, Кичка Бодурова не прекъсва връзката си с родината. През 1994 г. тя се завръща в България, за да изнесе рецитал на фестивала „Златният Орфей“. Оттогава тя редовно се среща с българската публика, а нейните концерти в страната се превръщат в музикални празници. Тя е създала песни, които остават в сърцата на поколения българи, като „Големият час“, „У дома“, „Обичам те, майко Българийо“ и „Помниш ли, море?“.

Последната песен е особено лична, тъй като е написана от самата нея, и печели наградата на публиката на фестивала „Бургас и морето“ през 2008 г. През 2004 г. Кичка получава званието „Почетен гражданин на Бургас“ като признание за нейните успехи и връзката с родния град.

Личен живот

Освен като певица, Кичка Бодурова е жена, преминала през различни житейски предизвикателства. През 2010 г. тя издава автобиографичната си книга „Това съм аз“, в която описва пътя си, трудностите, успехите и хората, които са оставили следа в живота ѝ. Личният ѝ свят е свързан със семейството, съпруга ѝ и дъщеря ѝ, с когото споделя живота си в САЩ. През 2015 г. тя участва в телевизионния формат „ВИП Брадър“, където зрителите могли да я опознаят и извън сцената.

Дали все още помните „Помниш ли, море?“, или време е да освежаваме плейлиста с класиките на Кичка?