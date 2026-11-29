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Диана Димитрова, Крум Крумов и Никола Попов са първите ясни полуфиналисти в сезон 12 на „Гласът на България“. Трите изпълнителя са част от отбор Меди и вече споделят за емоциите, които са ги придружавали по време на кастингите, и за взаимната подкрепа, която са открили помежду си.

Крум Крумов признава, че е изпитвал сериозно притеснение, адреналин и вълнение. Според него „имаше много тръпка в мен, от всякакъв вид“, защото в такава ситуация човек не може да бъде напълно сигурен. За него най-трудната част са били кастингите „на тъмно“, тъй като точно от там започва всичко. Участието в предаването му е помогнала да преодолее лични бариери, които самият той си е поставял.

Диана Димитрова, от своя страна, споделя, че е взела решение просто да преживее всичко това и се е доверила изцяло на съдбата. Тя разкрива, че за нея най-голямото предизвикателство не е бил самият двубой, а психическата подготовка и това как хората реагират след него.

Никола Попов е открил сезона като първия изпълнител на сцената и е получил покани от всички треньори. Той и Диана се срещнали случайно на кастинга, без да го очакват, след което попаднали в един отбор и продължили заедно.

Защо са избрали точно Меди? Никола смята, че талантът е прекрасно нещо, но става достоен за уважение, когато е подплатен с хубав характер и добра душа. По негови думи Меди е точно такъв както пред камерата, така и зад нея. Той вярва, че треньорът се е превърнал в най-обичания, „не само защото е дебютант, а защото демонстрира класа и достойнство“.

Подкрепата от публиката и близките е най-голямата награда за трите полуфиналисти, като специално подчертават вниманието от непознати хора в социалните мрежи. Никола спомни случай от преди месец и половина, когато е пял в Синеморец и един мъж му е казал: „Ти разплака един 70-годишен човек“.

Полуфиналите ще бъдат наживо на 6 декември, където участниците ще се борят за гласовете на зрителите. Публиката може да избере и една песен, която да изпълни съответният участник. Гласуването за любимия хит в „Музикалната банка“ през приложението bTV+ продължава до 2 декември.

Дано и ние сме толкова емоционални, колкото тези трима!