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Александра Атанасова, известна като Алекс, сподели подробностите от престоя си в осмия сезон на „Игри на волята“ по време на гостуване в „МачКаст“. Тя призна, че в момента се чувства добре, въпреки че е доста извън форма. Бившата футболистка, маратонец и студентка по медицинска козметика спомена, че в предаването е имало както глад, така и преяждания, като подчерта, че в настоящия си живот преяжданията са по-чести.

Алекс е родом от Пловдив, където живее, но обмисля да се премести в София. Тя сподели, че гледането на предаването след излизането ѝ е странно преживяване, защото емоциите ѝ изглеждат още по-силни на екрана. Тя смята, че е допуснала грешки в играта, които са довели до отпадането ѝ по-рано от очакваното, но въпреки това остава доволна от преживяването и новите приятелства, които може би ще бъдат за цял живот.

Инатът като мотивация и физическата подготовка

Причината Алекс да се запише в шоуто не е била конкретна цел, а по-скоро инат. Тя разказа, че много хора са я съветвали да не участва, което я е мотивирало да докаже, че грешат и че от това може да излезе нещо много хубаво. Тя не се е подготвяла специално за предаването, а е разчитала на физическите качества, които е натрупала през целия си живот.

Александра призна, че не е била една от най-подготвените или най-силните участници, но вярва, че е показала какво може на арената, макар да е била подценявана. Тя сподели, че в един момент е осъзнала, че е по-слаба от останалите, тъй като те са се подготвяли. Според нея, ако тя също бе направила подготовка, вероятно щеше да бъде една от най-силните жени тази година, като изключи Симона, която според нея е в отделна категория.

Социалната игра и „женската коалиция“

Когато става въпрос за социалната игра, Алекс е категорична, че образът ѝ на екрана е измамващ. Макар да е изглеждало, че я „водят на каишка“, тя твърди, че всъщност е използвала всеки по подходящия начин. Тя обясни, че е съгласвала с Йордан и Юлия единствено за да запази коалицията, а не защото е искала нещата да станат точно така. По собствено признание, най-голямата ѝ грешка е била, че е мълчала твърде много, докато в реалния живот никога не крие мнението си, заради което е излязло, сякаш я водят на каишка.

Относно женската коалиция, тя уточни, че не е влизала в предаването с такава цел. Решението е дошло по-късно, след като е видяла силата на жените и е решила, че за тях ще бъде по-лесно да се изправят една срещу друга във финала, вместо срещу силни мъже като Иван или Боян. Тя не разбира защо мъжете ги винят за това, тъй като целта на всеки в играта е да победи. Алекс добави, че дори и да не е била с основна цел да спечели, е искала да помогне на по-силните жени да стигнат по-напред, тъй като за тях тя ще е била по-лесна противничка от някой от мъжете.

Връзките с Иван и Жани

На въпроса дали тя и Иван са гаджета, както се говори в медиите, Александра отговори уклончиво. Тя каза, че се виждат, когато тя е в София, тъй като той рядко посещава Пловдив, и остави Иван сам да отговори на въпроса. Тя потвърди, че са в добри отношения и че стиска палци той да спечели предаването.

Най-близкият ѝ човек от шоуто е Юлия. Връзката ѝ с Жани също е добра, като казва, че Сензацията не е най-голямото ѝ разочарование, както мислят мнозина. Алекс призна, че са имали пререкания и не са се харесвали в някои гледни точки, но условията в предаването са ги сближили. Тя сподели, че отпадането на Жани е било един от най-тежките моменти за нея. Бившата футболистка определи Жани като една от най-силните жени тази година, като подчерта, че тя почти не е губила в индивидуалните битки и се е справяла добре с висящите елементи, макар и понякога да е била по-бавна.