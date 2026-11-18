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A atriz Fernanda Torres usou suas redes sociais na terça-feira, 17 de novembro, para pedir ajuda na busca por seu cachorro, Platão. O border collie desapareceu do sítio da família, localizado na região de Secretário, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado em seu perfil, a artista demonstrou preocupação com a possibilidade de o animal ter sido mordido por uma cobra ao se aventurar no mato nos arredores do sítio. Ela descreveu Platão como um membro da família e afirmou que todos na região o conhecem por ser um cachorro maravilhoso e um cara incrível.

Para quem tiver informações sobre o paradeiro do animal, Fernanda pediu que escrevam para ela via rede social ou enviem um e-mail para a assessoria da atriz. Ela também reforçou o pedido compartilhando um cartaz com mais detalhes nos stories.

Nos comentários da postagem, amigos e seguidores manifestaram apoio. A atriz Maria Bopp afirmou que o cachorro voltaria, enquanto Betty Faria escreveu que estava torcendo para que encontrassem Platão.