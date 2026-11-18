Kate Middleton aposta em look inspirado na Índia para evento ambiental
Kate Middleton escolheu a moda local para marcar presença na cerimônia do Earthshot Prize, em Mumbai, na Índia, no dia 17 de novembro. A Princesa de Gales usou um vestido longo em tom bordô profundo, criado pela designer indiana Mahima Mahajan, que trouxe a estética do tradicional sari para uma modelagem contemporânea.
A peça, feita em tecido fluido com transparência nas mangas longas, contou com pontos dourados que refletiam a luz. O visual teve decote em V, punhos e cintura marcada com bordados em verde-esmeralda e dourado, simulando a opulência visual das vestimentas clássicas indianas.
Para completar a produção, Kate usou um conjunto de colar e brincos pendentes com pedras verdes e brilhantes que pertenceram à rainha Elizabeth II. O look foi finalizado com uma clutch de veludo bordô, cabelos semipresos com ondas volumosas e maquiagem iluminada.
O Príncipe William também acompanhou a homenagem ao país anfitrião, surgindo no evento com um casaco bandhgala de veludo preto.
A escolha foi certeira e a diplomacia fashion da Kate nunca falha. O bordô com as joias verdes ficou luxuoso e respeitou demais a cultura local. Alguém avisa que ela serve de inspiração para qualquer ocasião?