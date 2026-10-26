Aktorja spiune: Kristen Bell ka agjente sekrete vajzat e saj!
Kristen Bell, aktorja dhe këngëtarja e njohur amerikane, ka zbuluar strategjinë e saj të pazakontë për të ditur çfarë bën bashkëshorti i saj, aktori amerikan Dax Shepard, kur ajo është larg. Në “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” të enjten e shkuar, Bell tregon se i përdor vajzat e tyre, Lincoln trembëdhjetë vjeçe dhe Delta njëmbëdhjetë vjeçe, si agjente sekrete!
Spiunazh dhe McDonald's
Bell u shpreh se kur ajo mungon, Zakonisht kur unë largohem, ata mund të jenë të padisiplinuar kur janë bashkë, bashkëshorti im dhe fëmijët e mi. Dhe si e merr vesh ajo? Telefonin e mbushin njoftimet me porosi ushqimesh të shpejta. Sa herë që largohem nga qyteti, zakonisht marr, pothuajse menjëherë, njoftime në telefonin tim, ‘McDonald’s-i juaj është dorëzuar.’ Taco Bell-i juaj është dorëzuar. Ata thjesht hanë ushqim të shpejtë, tha ajo.
Por aktorja, 46 vjeçe, ka një plan B dhe e pranon me shaka: Por ja çfarë nuk mori parasysh ai, unë kam një informatore në terren, padyshim. Kjo informatore është vajza e madhe, Lincoln. Ajo i dërgon Bell foto paparaci nga brenda shtëpisë, duke i treguar me detaje çfarë po bën Shepard.
Në një prej fotove që mori nga vajza e saj, ishte ora e gjumit për vajzat, por Shepard ishte në dollapin e drithërave duke u çmendur. Jimmy Fallon bëri shaka duke thënë: Ajo bëri foto të fshehta, dhe Bell me krenari u përgjigj: Ajo është vajza ime!
Sfidat e martesës dhe prindërimit
Ky rrëfim argëtues vjen pas një tjetër deklarate të Bell, ku ajo pranoi se qan çdo javë për shkak të sfidave “brutale” të martesës dhe prindërimit. Ajo ia tha këtë revistës “Bustle” po të enjten e shkuar. Është e vështirë. Mos mendoni se, sepse unë jam në televizionin tuaj, është e lehtë për mua, rrëfeu ajo.
Bell theksoi se flet hapur për vështirësitë e familjes, sepse nuk do që njerëzit të mendojnë se fëmijët e tyre janë të vetmit që po e bëjnë këtë. Për të mirën e njerëzve, ne duhet të ndajmë historitë tona të ndyra, duhet të ndajmë turpin tonë, duhet të ndajmë vështirësitë tona. Por për të mirën e vetvetes? Detyra ime kryesore në jetë është t'i mbroj këto dy, deklaroi ajo.
Karriera në plan të dytë
Gjatë bisedës me “Bustle”, Bell zbuloi gjithashtu se zgjedh të mos marrë projekte që e largojnë shumë nga fëmijët e saj. Ajo është gati të sakrifikojë gjithçka për familjen: Unë do ta lija lehtësisht të gjithë karrierën time dhe gjithë trashëgiminë e famën e saj [të zhdukeshin] nesër, nëse kjo do të thoshte të sakrifikoja diçka të madhe në jetën e fëmijëve të mi, ose të mos isha aty, shpjegoi ajo.
Që kur u bë nënë në 2013-ën, Bell ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për qasjen e saj si prind, nga dhënia e birrës jo-alkoolike fëmijëve e deri te lejimi i tyre për të përdorur fjalë të pista.
Vajza "e privilegjuara" dhe "të pabindura"
Dax Shepard, 51 vjeç, shpesh flet për taktikat e prindërimit në podkastin e tij “Armchair Expert”. Në nëntor të vitit të kaluar, komediani shpjegoi se ai dhe Bell qëllimisht rrisin vajza “të privilegjuara” dhe “mosrespektuese”, të cilat janë “të pabindura” dhe “kthejnë fjalën”.
Dua që ato gjithmonë të avokojnë për veten e tyre, pavarësisht nëse unë mendoj se ato kanë të drejtë apo jo, shpjegoi ai për këtë vendim. Kështu që, në fund të fundit, duket se vajzat kanë trashëguar zgjuarsinë e mamasë dhe guximin për të thënë mendimin e tyre, madje edhe kur kjo do të thotë të spiunosh babin! Kush do të ishte superheroi tjetër i spiunazhit familjar?