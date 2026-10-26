Quentin Tarantino i la fansat me gojë hapur me surprizën e fundit!
Të premten në mbrëmje, në AFI Fest-in e 40-të vjetor, ndodhi diçka epike që i la plot 900 fansa të Quentin Tarantinos me gojë hapur! Në Chinese Theatre, pas një shfaqjeje speciale të filmit "Once Upon a Time…in Hollywood" dhe një sesioni energjik pyetje-përgjigjesh me vetë regjisorin, Quentin kishte një surprizë të vërtetë, që e dërgoi audiencën në ekstazë të mirëfilltë cinefilike.
Në fund të diskutimit pas shfaqjes me moderatoren Jacqueline Coley, ajo e pyeti Tarantinon për "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", filmin shumë të pritur që pritet të dalë në kohën e festave. Ky film e merr jetën e kaskadorit Cliff (i luajtur nga Brad Pitt) në Hollivudin e viteve 1970. Tarantino, në vend që të fliste gjatë, dha një përgjigje që ndezi sallën: Mund të flas pak për 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.' Apo… mund t’ju tregoj 17 minutat e para. Me kaq, turma shpërtheu, dritat u fikën dhe të pranishmit në AFI Fest u bënë të parët që panë një pjesë domethënëse nga ky krijim i ri i Tarantinos dhe David Fincher.
Si duket filmi i ri i Cliff Booth?
Bazuar në pamjet që u shfaqën, filmi "Cliff Booth" e gjen Tarantinon duke u kthyer te rrënjët e tij. Ashtu si "True Romance," "Reservoir Dogs," dhe "Pulp Fiction," ky është një film krimi i ndikuar thellësisht nga romancierë si Elmore Leonard dhe Raymond Chandler. Por, mos prisni të shihni Cliff Booth-in e butë nga "Once Upon a Time…in Hollywood" (edhe pse ai, siç e dimë, ia mori jetën gruas!). Ky version është më i errët, më gjakftohtë, thuajse sociopatik, njësoj si Booth-i i prezantuar në novelizimin e Tarantinos për "Once Upon a Time".
Kur e lamë Cliff Booth-in në fund të "Once Upon a Time…in Hollywood," ai po kthehej nga një udhëtim në Itali, ku kishte dubluar shokun e tij Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Filmi i ri, që fillon në qershor 1977, e gjen atë duke punuar si projeksionist në New Beverly Cinema. (Një shakara e brendshme që i pëlqeu shumë audiencës së AFI Fest, pasi shumica e dinin që Tarantino tani është pronar i atij kinemaje!) Por profesioni i tij i vërtetë duket se është si një lloj "bag man" dhe "fixer" i dyshimtë, megjithëse 17 minutat nuk ishin të mjaftueshme për të dhënë një ide të qartë se ku do të shkojë intriga. Filmi nuk i mungon dialogu klasik i Tarantinos, sidomos në "Soul Brothers Die Hard," një film Blaxploitation brenda filmit, ku luan Yahya Abdul-Mateen II. Gjithashtu, duket se do të shohim një marrëdhënie premtuese midis Cliff dhe babait të tij, një pronar i një dyqani me sende të vjetra, i luajtur nga Peter Weller. Dhe sigurisht, dizajni i prodhimit dhe referencat e kulturës pop janë aq të detajuara, saqë "Cliff Booth" do të jetë po aq i pasur me kënaqësitë nostalgjike të fundit të viteve 1970, sa "Once Upon a Time" ishte për fundin e viteve 1960.
Detaje “të fshehta” nga filmat e Tarantinos
Sesioni pyetje-përgjigje me Tarantinon, para se të shfaqeshin pamjet e "Cliff Booth," nuk pati shumë informacione të reja, sidomos për ata që kanë lexuar librin voluminoz të Jay Glennie, "The Making of 'Once Upon a Time…in Hollywood.'" Por ishte shumë zbavitës, falë retorikës së Tarantinos dhe pyetjeve të thelluara të Coley. Regjisori zbuloi pjesën e kastit që për të ishte më kuptimplotë në filmin "Once Upon a Time…in Hollywood." Tarantino tha se casting-u më kuptimplotë nuk përfundoi në film. Ai kujtoi se Burt Reynolds ishte zgjedhur fillimisht për rolin e George Spahn. Reynolds kishte pranuar dhe ishin bërë miq, por ai ndërroi jetë para se të filmonin. Megjithatë bënë prova dhe lexim skenari me të, kështu që performanca e tij e fundit ishte si George Spahn në leximin e skenarit. (Në fund, Bruce Dern mori rolin në filmin e përfunduar.)
Tarantino përmendi edhe disa "vezë Pashkësh" (Easter eggs) në film, si fakti që zëri i stjuardesës së Pan Am që shërben Rick Dalton-in në fluturimin e tij për në Itali ishte Margot Robbie – një dedikim për punën e saj të hershme në serialin televiziv "Pan Am." Ai gjithashtu dha një histori të detajuar të "kostumit kanadez" të veshur nga Brad Pitt, një pamje shpesh e njohur si homazh për Tom Laughlin në "Billy Jack." Por, sipas Tarantinos, referenca shkon shumë më thellë.
Tarantino shpjegoi se në mitologjinë që ai krijoi për "Once Upon a Time…in Hollywood," Cliff ishte duke punuar si dublant për aktorin Jeff Cooper në "Born Losers," filmi i parë ku Tom Laughlin shfaqej si Billy Jack. Në historinë e krijuar nga Tarantino, dublanti i Laughlin-it përdredhi kyçin, dhe Cliff zuri vendin e tij për javën e fundit të xhirimeve. Për punën e tij, atij i ishte dhënë veshja e Billy Jack-ut që ai veshi në film, plus 25 dollarë! Po, 25 dollarë, seriozisht?!
Ishte e qartë nga zhytja e thellë e Tarantinos në mendimet pas elementeve si ky kostum dhe dekori i skenës në karvanin e Cliff-it (shumë prej të cilave, si shumë sende të tjera në film, vinin nga koleksioni personal i regjisorit), se pas çdo detaji fshihet një thesar krijimtarie që shpesh nuk shfaqet kurrë në ekran. Tarantino tha se ka investuar në këtë mitologji si para filmit, ashtu edhe në vitet pas tij, dhe se audiencës nuk i duhet t’i dijë të gjitha, por është mirë që ai t’i dijë.
Pra, Tarantino nuk është vetëm një regjisor, është një krijues universesh të tëra! A jemi gati për "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth," apo jo? Kush do të donte një biletë tani?!