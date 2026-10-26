Tom Cruise nderohet me çmim për arritje jetësore nga AFI: Kur puna të shpërblehet!
Një lajm që s'na surprizoi aspak, por që na lumturoi: Tom Cruise do të nderohet me çmimin për Arritje Jetësore nga Instituti Amerikan i Filmit (AFI). Kjo u bë e ditur nga bordi i këtij institucioni të mërkurën. Aktori, që është një emër i rëndësishëm në botën e filmit, do ta marrë këtë çmim gjatë një ceremonie gala në Teatrin Dolby, në Los Anxhelos, më 24 prill.
Kathleen Kennedy, kryetarja e bordit të AFI-së, e tha troç: “Tom Cruise është një ikonë globale”. Dhe, le të jemi të sinqertë, kush mund ta kundërshtojë këtë? Ajo theksoi përkushtimin e tij si aktor dhe producent, por edhe besimin e palëkundur te fuqia e filmave për të bashkuar njerëzit. Duket se Tomi nuk ka ndërmend t'i lërë rehat ekranet tona!
Cruise, sot 64 vjeç, ka më shumë se katër dekada që ka pushtuar industrinë e filmit. Vetëm mendoni pak, sa role ikonike na ka dhënë! Nga “Risky Business” te “A Few Good Men”, “Jerry Maguire” e “Minority Report”, pa harruar serinë e filmave “Mission: Impossible” që bëjnë xhiro marramendëse në arkat filmike.
Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, Tom ka marrë tri nominime për çmimin “Oscar” për aktrim, për filmat si “Born on the Fourth of July”, “Jerry Maguire” dhe “Magnolia”. Një Oscar nderi e mori edhe vitin e kaluar, në ceremoninë e Çmimeve të Guvernatorëve. Pra, kur themi që e meriton, e themi seriozisht!
Çmimi për arritje jetësore i AFI-së, i themeluar në vitin 1973, nuk jepet lehtë. Ai nderon vetëm ata persona, puna e të cilëve ka kontribuar në zhvillimin e kinematografisë dhe, më e rëndësishmja, i ka rezistuar kohës. Cruise tani do të jetë në listën e emrave gjigantë si John Ford, Bette Davis, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Nicole Kidman dhe Eddie Murphy, i cili e pranoi çmimin në fillim të këtij viti.
Të ardhurat nga kjo ceremoni gala do të shkojnë për të mbështetur programet arsimore dhe nismat artistike të AFI-së, kështu që është edhe për një kauzë të mirë. Tom Cruise po vazhdon të jetë një forcë e pandalshme në Hollywood. Mbetet vetëm të pyesim: çfarë tjetër s'ka bërë akoma ky njeri?!