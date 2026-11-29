Развлечения

Ивка Бейбе и фармацевтът Владимир Борисов може би са на път да станат родители. След края на участието си в риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“, инфлуенсърката призна, че все още не знае дали е бременна. По този начин тя ясно подсказа, че с любимия ѝ вече усилено работят по бебе.

Подозренията се засилват и от факта, че от около две седмици Ивка напълно спря да публикува ежедневните си кадри от фитнеса, което накара последователите ѝ да гадаят дали вече не чака положителен тест.

Двамата са една от редките телевизионни двойки, които напуснаха формата преди финала като влюбени. Веднага след завръщането си в България те заживяха под един покрив. Романтиката продължи с годеж, а наскоро се затвърдиха и с еднакви татуировки на китките. Дизайнът съчетава инициалите им и римски цифри с датата на първата им среща в предаването.

Ивка не крие, че е благодарна за срещата си с Влади. Двамата бързо намериха общ език и дори не се притесняваха да говорят открито за горещите си моменти пред камерите. Изглежда, че скандалната интернет звезда е готова да замени светските провокации с ролята на майка.

Дали тестът наистина ще бъде положителен или просто ни подвеждат?