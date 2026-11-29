Развлечения

Дженифър Лопес пусна лимитирано издание на своя балсам Beso под името Beso Bling, което е част от марката JLo Beauty. Обикновено този продукт се продава за 19 долара, но новата версия, украсена с кристали Swarovski, струва цели 150 долара (около 137 евро).

Колекцията предлага три различни вкуса, които са вдъхновени от кариерата на изпълнителката: The Dancer с вкус на ябълка, The Singer с вкус на череша и The Star с вкус на кокос. За тези, които искат всичко наведнъж, се предлага комплект от трите продукта за 225 долара. В този пакет се получават три тенекиени кутийки, като всяка съдържа по 8 мл продукт.

Разбира се, интернет не остана имунен към тази математика. Потребителите забелязаха, че плащат почти осем пъти повече за същия продукт, при което основната промяна е просто лъскавата опаковка. Реакциите в социалните мрежи бяха далеч от очаквания ентусиазм, като много хора сметнаха цената за прекомерна. Един потребител дори написа: „Мисля, че ще спестя 150-те долара за важни неща като храна, пазаруване и други стоки от първа необходимост“.

Дори визията на продукта не се оказа печеливша. Някои критикуваха дизайна, като един потребител коментира: „Не струва 150 долара. Изглежда сякаш някакви деца от детската градина са му залепили камъни“. Други изразиха недоволство от самия начин на нанасяне, който изисква потребителят да пъхне пръст в контейнера.

Завършека на тази драма е рекламният видеоклип в Instagram, който е маркиран като генерирано от изкуствен интелект съдържание. Феновете го определиха като объркващ, изкуствен и лишен от креативност. „Изключително богат си, а не можа да наемеш някого, който да направи тази анимация“, написа един потребител, а друг го посъветва: „Прекарай десет минути в снимане на нещо истинско и спри с тези глупости“.

Да си представим да плащаме 150 долара, за да си бъркаме пръстите в кутийка с кристали – направо върховен лукс!