Развлечения

Александра Фейгин разтърси спокойствието на Петър Дочев, след като публично разкри, че е получила официална покана за участие в шоуто „Ергенът“. Фигуристката обаче веднага сложи точка на възможността и отказа поканата.

Според нея това не е нейното предаване и не е начинът, по който иска да печели популярност, особено след целия труд, който е положила в спорта. Фейгин вярва, че подобно участие би сринало уважението на хората към нея. Тя уточни, че ако реши да влезе в риалити, това ще бъде нещо от типа на „Игри на волята“, а не „Ергенът“.

Тази перспектива обаче определено не е допаднала на водещия на „Преди обед“. Познати на Петър Дочев твърдят, че той е адски ревнив към жените, в които е влюбен. Самата мисъл, че Александра може да се появи в следващия сезон на „Игри на волята“, го побърква. Близките му коментират, че там са мъже и жени заедно и той се притеснява някой атлетичен мъж да не „забърше“ гаджето му под носа му.

Двамата вече живеят заедно, след като Александра се нанесла в дома му. Връзката им е причината Дочев да прекрати осемгодишната си любов и съжителство с актрисата Ирмена Чичикова. Чичикова остана интелигентна в ситуацията и не е казала нито една лоша дума за новата двойка.

Дали Петър ще успее да контролира ревността си, или ще трябва да тренира по-здраво, за да не се притеснява от „атлетичните мъжари“?