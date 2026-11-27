Zabava

Pevačica Zorica Erić ponovo pravi earthquake svojim izjavama, a ovaj put je na metu Haris Džinović. Zoka je otvoreno priznala da nema poštovanja prema kolegi zbog načina na koji je, prema njenom mišljenju, govorio o bivšoj supruzi sa kojom ima decu.

Ona je ranije već stala na stranu modne kreatorke i na društvenim mrežama objavila oštru poruku u kojoj je aludirala na Harisovu izjavu „Ja sam kriv što sam davao“. Zorica nije štedela reči i napisala je: „Ali matori brkica što je davao, koji se kao kobac zaleteo na mlade žene celo veče. Beži grobe“.

Iako ga u prvoj objavi nije direktno imenovala, aluzija je bila jasna. Kada su je neki osudili zbog ovih komentara, Zorica je samo rekla da ne vidi razlog da ćuti. Po njenom mišljenju, on je na sve načine ispljuvao ženu sa kojom ima dece i zaključila je da to ne radi gospodin kakvim ga je smatrala.

Ali Zoka je trenutno u modu „sve mi smeta“ i nije samo Haris bio na meti. Pevačica je pukla zbog bahatih gostiju koji misle da novcem mogu da kupe sve. Iznervirala su je posebno one situacije kada ljudi mašu novcem i misle da im zbog 1.000 dinara može da joj rade šta hoće, na šta je odgovorila da to mogu kod kuće, ali kod nje „jok“.

U jednom od najgorih momenata, na privatnom veselju, obratio joj se deda slavljenice rečima: „Aloooooo, odi dedi 'vamoooo'!“. Zorica je opisala da je taj čovek bio „sav pun sebe“, dok je ona u toj situaciji ispala budala. Na kraju je poručila: „Pa dođi ti da te naučim pameti govedo matoro“.

Samo nam recite, da li je Zoka previše iskrena ili je ovo samo njen način da nam zabavi petak?