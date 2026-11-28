Zabava

Zoran Vanev, čiji je hit "Južna pruga" iz 2004. godine harao javnom scenom, vratio se u Beograd. U jeku najveće slave napustio je estradu i otišao u Švajcarsku.

Od 2005. godine ga više nije bilo u javnosti. Kaže da se te godine još nešto „muvao po Grandu“, a onda je stao. Zoran je diplomirao kao doktor prirodne medicine, a priznaje da taj put nije bio lak. Studije su mu trajale pet godina, pri čemu je od ponedeljka do petka bio na prirodnom odseku, dok je svakog vikenda izučavao konvencionalnu medicinu.

Kaže da ima svoju ordinaciju već 12 godina, a da praksu u Cirihu ima već četiri godine i da je kao doktor prirodne medicine priznat kod zdravstvenih osiguranja. Kaže da se ne kaje što je nestao sa scene jer se sada bavi „jako korektnim poslom“.

Sada kada mu sve funkcioniše i ima više vremena za sebe, Vanev planira povratak muzici. Na Jutjubu je već objavio novu, emotivnu pesmu pod nazivom „Pijem“, mada smatra da mu je potrebna jača reklama. Veruje da i dalje ima osećaj za hitove i nada se da će nove pesme oduševiti publiku i da će nastaviti tamo gde je stao.

Iskreno, poštujemo potez tipa koji ostavi slavu zbog diplome i ozbiljnog posla, mada nam je baš nedostajao neki pravi folk hit iz tog perioda. Da li je on jedini koji je uspeo da pobegne sa estrade u potpuno drugi svet?