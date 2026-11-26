Zabava

Aleksandar Misojčić Xander se našao u ozbiljnom problemu jer se na društvenim mrežama pojavilo više lažnih profila koji koriste njegovo ime. Prevaranti se tako predstavljaju ne samo njegovim obožavaocima, već i menadžerima lokala iz regiona sa kojima je pevač ranije sarađivao.

Zbog ovoga se Xander oglasio na Instagramu, priznajući da ova situacija traje već par meseci i da želi da stane na put ovakvim prevarama. Pevač je priznao da je šokiran i iznenađen time što se već mesecima suočava sa lažnim profilima koji pišu ljudima na mrežama.

Najgore je što su neki ljudi čak dobijali zahteve za novac u humanitarne svrhe koji su stizali u njegovom imenu. Xander je jasno naglasio da je to čista prevara i da on za to uopšte ne stoji.

Menadžeri iz regiona su mu se javili da mu kažu da je 'svašta pisao', što im je bilo čudno jer se poznaju, pa su pretpostavili da nije reč o njemu. Kako pišu mediji, ljudi iz lokala dobro poznaju njegov način komunikacije i znaju koliko mu je dogovor važna stavka. Xander je burnom reakcijom želeo da preseče zabunu, zaštiti svoje ime i upozori sve saradnike i fanove da budu ekstremno oprezni s kim se dopisuju.

Baš nam fali malo mira, a sad i ovo — ko im uopšte dopušta da tako lako prave lažne profile i traže pare?