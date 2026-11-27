Zabava

Vlado Georgiev je u novom intervjuu otvorio karte kada je u pitanju njegov privatni život. Priznao je da balansiranje između zahtevnog posla i porodice nije nimalo lako, a posebno jer zbog čestih putovanja i nastupa često svi ispaštaju. Po njegovim rečima, održavanje porodične harmonije predstavlja pravi izazov jer njegov posao zahteva da često odsustvuje od kuće.

On je iskreno priznao da postoje situacije kada uopšte ne želi nigde da ide, ali zbog obaveza mora da putuje i svira. Naglasio je da je to specifičnost njegovog posla, uz šaljivu napomenu da on ne radi u državnom preduzeću. Kada je reč o ulozi oca, opisao je sebe kao popustljivog tatu, ali je istakao da se od dece može naučiti mnogo toga. Prema njegovim rečima, deca čoveka vrate na osnovne stvari koje se kroz život zaborave, jer postavljaju suštinska pitanja i daju jednostavne i najtačnije konstatacije koje odrasli prestanu da pominju ili praktikuju.

Između muzike i influensinga

Ćerke pevača nasledile su umetničku crtu, što se vidi i kroz njihove aktivnosti. Obe pohađaju muzičku školu i sviraju klavir, a pored toga se bave plesom i sportom. Jedna od njih, Sofija, pokazuje talenat i za slikanje. Georgiev je jasno stavio do znanja da nije od onih ambicioznih roditelja koji forsiraju da deca znaju sve, već smatra da dete treba samo da izabere ono što mu se sviđa.

Iako podržava razvijanje njihovih talenata, Vlado ima vrlo specifično mišljenje o budućnosti svojih naslednica u javnosti. Posebno je istakao da ne bi voleo da se njegove ćerke bave influensingom. Šou-biznis mu je, s druge strane, prihvatljiv, ali samo pod određenim uslovima. Voleo bi da eventualni rad njegovih ćerki u šou-biznisu bude u kulturnom i dobrom formatu.

Odluka Veljka Ražnatovića i "muške bubamare"

U razgovoru se dotakao i burne teme koja je nedavno bila u centru pažnje javnosti – reakcije Veljka Ražnatovića nakon što je njegov sin u vrtiću obučen u suknjicu bubamare. Georgiev je bio vrlo direktan u tome kako bi on reagovao u sličnoj situaciji, tvrdeći da bi napravio pravi "pičvajz" i haos, .

Svoju podršku Veljku iskazao je rečima da je ispisivanje deteta iz vrtića zapravo najmanje što je mogao da uradi u toj situaciji. Iako je napomenuo da je opredeljenje svakog pojedinca njegova lična stvar, izrazio je strah od toga da se takve stvari propagiraju kao normalnost, dok se ostali zbog toga predstavljaju kao nenormalni.

Vladimir "Vlado" Georgiev je poznati srpski singersongrajter i muzički producent, čiji su hitovi poput pesme "Nisam ljubomoran" iz 2005. godine obeležili njegovu karijeru kroz tri studijska albuma.