Zabava

Alternativni rok bend Vizelj predstavio je novi singl i spot pod nazivom „Prijatelj“. Ovim izdanjem muzičari najavljuju svoj treći studijski album, a prateći video snimljen je u Titovom bunkeru ARK D-0, nekadašnjem nuklearnom skloništu koje se nalazi u blizini Konjica u Bosni i Hercegovini.

Promociju pesme na društvenim mrežama bend je ispratio komentarom koji potvrđuje njihov specifičan smisao za humor i provokativan pristup: „I Tito bi zagrlio Staljina uz ovu pesmu“. Izbor lokacije za snimanje dao je spotu posebnu atmosferu, s obzirom na to da je objekat ARK D-0 izgrađen u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kao strogo čuvano atomsko sklonište. Njegova primarna namena bila je zaštita Josipa Broza Tita i najvišeg državnog i vojnog rukovodstva u slučaju nuklearnog napada.

Izgradnja kompleksa trajala je od 1953. do 1979. godine i decenijama je bio skriven od javnosti, dok je danas pretvoren u izložbeni i muzejski prostor koji služi kao mesto za kulturne i umetničke događaje. U samom videu pojavljuju se članovi benda Aleksa Nedić, Veljko Milinković, Jelisaveta Todorov i Pavle Petrović, uz nekoliko statista.

Za režiju spota zadužila se Karmen Obrdalj, dok su fotografiju potpisali Tarik Bičo i Amar Granilo. Produkciju je potpisala Elmedina Tirić, dok podaci o montažeru nisu navedeni. Iako datum objavljivanja trećeg albuma još uvek nije saopšten, singl „Prijatelj“ služi kao uvod u novo poglavlje rada benda koji je već zauzeo prepoznatljivo mesto na regionalnoj alternativnoj rok sceni.

Osim novog singla, Vizelj je otkrio planove za veliki beogradski koncert. Nastup će se održati 5. juna 2027. godine u prostoru Open Air Corner u Luci Beograd, a muzičari ovaj događaj najavljuju kao najveći koncert u svojoj dosadašnjoj karijeri.

Da li je bunker previše „teška“ lokacija za pesmu o prijateljstvu ili je baš to onaj pravi vibe?