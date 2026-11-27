Zabava

Lepa Brena i Boba Živojinović ozbiljno igraju na kartu luksuza, a njihovo bogatstvo se meri u milionima. Centralna tačka njihovog carstva je vila na Bežanijskoj kosi, čija je vrednost oko 2,5 miliona evra. Enterijer je urađen u zlatno-bež tonovima sa skupocenim nameštajem, dok je dvorište prava tvrđava sa bazenom na dva nivoa i ogromnom salom za proslave.

Ali, vila im nije dovoljna. Par poseduje i stan u Budvi, u jednoj od najskupljih zgrada, gde su kupili takozvani "kraljevski apartman". S obzirom na to da kvadrat tamo košta oko 4.000 evra, a stan ima najmanje 70 kvadrata, vrednost ove nekretnine je preko 280.000 evra.

Za ljubitelje pravog glamura, tu je i stan u Monte Karlu od 150 kvadrata. Sa dve kuhinje, terasom i tri gostionske sobe, ovaj prostor se nalazi u delu gde kvadrat košta oko 50.000 evra, što znači da bi stan po toj računici vredeo 7,5 miliona evra. U listi je bila i kuća u Majamiju na samoj obali mora, vredna više od 900.000 evra sa preko 400 kvadrata, mada se priča da su je nedavno prodali.

Brena nije zaboravila ni na biznis ni na decu. Kupila je zemljište od 80 ari na ulasku u Novi Sad, gde planira luksuzni stambeni kompleks, a investicija se procenjuje na dva miliona evra. Takođe imaju i lokal na Zlatiboru. Što se dece tiče, sin Viktor je dobio stan od 140 kvadrata u Beogradu na vodi za 700.000 evra, dok i stariji sin Stefan ima svoj stan.

Kada je u pitanju razonoda, tu dolazi jahta od neverovatnih 6.000.000 evra. Na jahti provode vreme na crnogorskom i hrvatskom primorju, gde je često usidrena i tokom zime. Uz sve to, poseduju i veliki vozni park.

Čestitamo, ovakav nivo investiranja je definitivno cilj svakog od nas, zar ne?