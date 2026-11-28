Zabava

Svi znamo da je pesma „Marija Magdalena“ ostala upisana u istoriju kao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih nastupa na Evroviziji, ali put do četvrtog mesta bio je daleko stresniji nego što je publika videla na ekranima. Kompozitor Tonči Huljić, koji je napisao muziku za ovaj hit, odlučio je posle 27 godina da progovori o skandalu koji je tada uzburkao celu hrvatsku delegaciju.

Tonči je u razgovoru za emisiju „GastroAmbasador“ prisetio se trenutaka kada je bilo vrlo blizu da Doris Dragović uopšte ne nastupi u finalu. Drama je dostigla vrhunac samo dan i po pre finalne večeri u Izraelu, kada je na vrata njihove sobe pokucala Dana International, pevačica koja je pobedila godinu dana ranije. Huljić se prisetio tog trenutka i otkrio da su im tada saopštili da su kažnjeni, bez jasnog objašnjenja koliko bodova je oduzeto niti na osnovu čega je to urađeno. Prema njegovim rečima, tada im je samo rečeno da treba da budu srećni što su uopšte ostali u takmičenju.

Problem sa pratećim vokalima i norveški prigovor

Glavni kamen spoticanja bio je tehnički detalj koji je u to vreme bio strogo regulisan pravilima takmičenja. Problem je nastao zbog pratećih vokala, odnosno muškog hora koji je bio snimljen na matrici, dok su pravila Evrovizije izričito naložile da svi vokali moraju biti izvedeni uživo na sceni zajedno sa izvođačem.

Upravo zbog toga je norveška delegacija uputila zvaničan prigovor i zahtev za diskvalifikaciju hrvatske predstavnice. Kako je ispričao Huljić, prvo su tražili da ih izbace iz takmičenja, ali je pesma bila toliko popularna da jednostavno nisu mogli da nastave bez nje. Kako bi rešio situaciju, Huljić je tada predložio da se na scenu uvede pet pratećih vokala koji bi pevali uživo, ali je taj predlog na kraju odbijen.

Tajne kazne i konačan plasman

Iako je Doris Dragović ipak uspela da nastupi u finalu, Evropska radiodifuzna unija nije pustila stvar bez posledica. Iako je u zvaničnoj tabeli finala Doris ostala upisana sa 118 bodova, što joj je donelo visoko četvrto mesto, postojao je i „nevidljivi“ deo kazne. Hrvatskoj je naknadno oduzeto 33 odsto od ukupnog broja bodova prilikom izračunavanja proseka, što je direktno uticalo na učešće zemlje na budućim takmičenjima.

U zvaničnom rangiranju, maksimalnih 12 poena dodelile su joj Španija i Slovenija. Pobedu je te godine odnela Šarlot Nilson iz Švedske sa pesmom „Take Me to Your Heaven“, osvojivši 163 boda. Doris je do tog finala stigla nakon pobede na takmičenju Dora, a svojim nastupom u Izraelu potpuno je oduševila publiku.

Ko je zapravo pobedio?

Uprkos činjenici da je zvanično završila na četvrtom mestu, Tonči Huljić i danas ne priznaje taj poredak. On je u razgovoru naglasio svoje čvrsto uverenje da je pesma koju je komponovao, uz tekst koji je napisala njegova supruga Vjekoslava Huljić, zapravo zaslužila prvu nagradu. Za njega je Doris Dragović bila prava pobednica tog izdanja, bez obzira na sve skandale i pokušaje da joj se pronađe greška kako ne bi trijumfovala.

„Marija Magdalena“ je nadživela pretnje diskvalifikacijom i ostala jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih evrovizijskih nastupa.