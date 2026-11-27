Zabava

Tom Hardi je taj tip glumca koji se ne libi da glumi. Od scene sa Juanom Mekgregorom u filmu „Black Hawk Down“, koju danas pamte uglavnom ljubitelji testosteronskih kvizova o akcionim trilerima, prošlo je tridesetak velikih uloga. Upravo zbog toga ne postoji nešto što bismo mogli nazvati tipičnim hardijevskim performansom, jer on nepokolebljivo prihvata da potpuno preobrazi svoje manire, govor i fizionomiju kako bi bio sve — od junaka i ratnika do sociopate i stradalnika.

Sve to postiže uz specifičan glas koji zvuči kao proceđeni pisak i mišićni tonus koji čini da plašt superheroja, kožna jakna gangstera ili bekishe odelo jevrejskog trgovca deluju broj ili dva manje. Hardi preuzima rizik da u svoj um i telo primi likove, rastavi ih na činioce, a zatim ih pošalje na ekrane u obliku kompleksnih postaci koja je moguća samo pod uticajem njegove moždane biohemije.

Fikser Hari De Souza i pragmatizam

U seriji „Mobland“, čija je druga sezona ovih dana kompletirana, Hardi tumači Harija De Souze, fiksera nekada najmoćnije kriminalne porodice severnog Londona. Ovaj lik je ključan jer Hardi ponovo gradi autentičnu postać, pružajući utisak da je Hari upravo ono što smo godinama pokušavali da odgonetnemo u samom glumcu. Hari svojim šefu Konradu Hariganu, kojeg glumi Pirs Brosnan, najnižom razumljivom frekvencijom glasa objašnjava da je njegov posao predviđanje budućnosti i rešavanje nepredviđenih situacija, za šta mu je potreban određeni alat.

Scenario Gaja Ričija obezbedio mu je te „alate“ u raznim oblicima. Hari De Souza vozi Aston Martin DBX, nosi Rolex GMT-Master II pod levim rukavom Barbour jakne, dok na nogama ima crne Salomon patike. Glumac je lično insistirao na ovim patikama u procesu kreiranja kostima jer one omogućavaju tihi hod. Ipak, svi ovi predmeti su samo komunikatori funkcionalnosti lika čiji je glavni alat pragmatizam.

Paradoksi i tišina

Riči je Harija napisao u dva oblika: kao pažljivog slušaoca koji ostaje miran u haosu i uvek planira treći potez unapred, i kao rutinskog egzekutora tog koraka kada su svi rizici i benefiti proračunati. Hardi je priznao da je lik Harija izgradio upravo u nedoslednostima između ta dva oblika. Ta dualnost je posledica izbora čoveka koji uvek zna šta je njegov posao, bilo da štiti prebogate šizike, organizuje bekstvo ili nekog obesi na debeli konopac na kiši. Hari je lik u kojem se bore silni paradoksi — on je lojalan ali loš otac koji ćerku može naučiti samo preživljavanju, čovek od reči koji je ne drži samo kada je najmilijima, i surovi vojnik koji se smeje ideji bekstva znajući da će ostati.

Sve to Hardi artikuliše kroz značajne tišine, lakonske rečenice i instrukcije u slušalicu. Povremeno koristi coktanje koje deluje kao tik koji ispušta unutrašnji pritisak, slično opsesivno-kompulzivnom sindromu, ali to radi samo u pravom trenutku.

Put od deklasiranosti do vrhunca

Svoju sposobnost da pronađe nit karaktera i odbaci se s nje u neosvojene prostore glume Hardi je pokazao i u saradnji sa Stivenom Najtom i drugim režiserima. Kada je tumačio Bronsona, doneo je maskulinitet najvećeg zločinca moderne Britanije, očuvavši složenu strukturu dubokih osećanja bez sentimentalnosti i racionalizacije. Ta uloga je izbacila njegov tinjajući bes koji je kasnije nosio u druge projekte.

Dokazao je da može biti glavni baja čak i u sporednim ulogama. U filmu „Legend“ pokazao je intenzivnost u registru morbidnosti na dva različita načina istovremeno, dok se u „Peaky Blindersima“ svesno povlači u senku pred Kilijanom Marfijem. Bilo da mu navuku masku u „Mad Maxu“, „Dunkirku“ ili „The Dark Knightu“, on ostaje Tom Hardi upravo zato što je uvek neko drugi.

U svom civilnom životu, Hardi je lečeni alkoholičar, nosilac počasne titule u brazilskoj džiu-džici, udomitelj i ljubitelj pasa. Njegove vrhunske uloge su posledica toga što uživa u samoći i što je najvažnije role dobio nakon 35. godine, prethodno uživajući u slatkom zadovoljstvu deklasiranosti. Iako samuraji ne diluju drogu niti mlate puškama na javnim mestima, Hardi i njegov Hari De Souza odaju taj samurajski duh — mirnoću, odanost i lične kodekse koji su danas nedokučivi ideali.