Zabava

Sanje Grujić je prethodne noći bukvalno ratovala na svim frontovima. Među njenim neprijateljima su bili Aneli Ahmić, Filip Car i Miljana Kulić, koja joj je uputila žestoke reči. Izgleda da je Sanja odlučila da zapali sve mostove odjednom.

Pevač Filip Mitrović je postao glavna tema jer mu se ispod svile jasno ocrtavao intimni deo tela, što je naravno izazvalo lavinu komentara. Recimo ovako — neki detalji su bolje skriveni nego drugi, a Filip je ovoga puta bio previše "otkriven".

Nemanja Nikolić je pak odlučio da nas potpuno iznenadi svojim životnim izborima. Pevač je otkrio da je za samo jednu noć zaradio 67.000 evra, ali je nakon toga odlučio da se potpuno povuče u šumu kako bi živeo miran život sa svojom porodicom. Od velike zarade do tišine prirode, to je pravi "reset".

Tanja Rađenović, voditeljka Nacionalnog dnevnika na Pinku, privlači pažnju svojom formom. Sa 53 godine ponosno gazi šestu deceniju života, a zategnuta linija joj je trenutno glavna karta za komplimente javnosti.

Povodom godišnjice, voditeljka je objavila fotografije sa suprugom Milošem Stojanovićem Tigrom koje nas vraćaju u noć njihovog sudbinskog susreta.

Za kraj, organizatori su rekli da u Evropi trenutno postoje dva lifta — jedan je u Francuskoj i košta mnogo, a drugi je od Lepe Brene.

Koji od ovih preloma vam je najjači: Nemanjin beg u šumu ili Filipov "modni propust"?