Zabava

Rada Manojlović je priznala da ozbiljno razmišlja o udaji. Tokom razgovora sa makedonskim šoumenom Bojanom Jovanovskim, poznatijim kao Boki 13, koji se uključio uživo na Jutjubu, pevačica je potvrdila da joj je taj plan trenutno u glavi.

Na direktno pitanje Bokija 13 da li planira da stane na ludi kamen, Rada je bez mnogo razmišljanja odgovorila: „Sad baš razmišljam o tome, evo... Veruj mi, majke mi...“.

Kada je šoumen hteo da sazna da li je pevačica i dalje sa istim partnerom, Rada je odlučila da ne otkriva previše detalja. Rekla je Bokiju da je ne navlači u sitne sate i dodala da ništa ne menjaju jer dobre stvari ne treba menjati, uz napomenu da on to zna.

Ovo nije prvi put da Rada govori o specifičnostima svoje veze, naročito o tome što njen partner izbegava javnost. Pevačica je ranije objasnila da on jednostavno ne voli kameru niti pojavljivanje pred ljudima.

Rada je navela da joj to u početku nije bilo jasno, ali je kasnije shvatila da je iznošenje privatnog života pred milionima ljudi zapravo neka vrsta „psihijatrijske dijagnoze“. Po njenom mišljenju, oni koji stalno objavljuju slike i čitaju komentare o sebi su zapravo egzibicionisti.

Jednom prilikom, dok je razgovarala sa predstavnicima medija, partner ju je pozvao telefonom, a Rada je kroz šalu poručila da za razgovor ima samo tri minuta.