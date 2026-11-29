Zabava

Aleksandra Prijović godinama održava blizak odnos sa porodicom Šabana Šaulića. Druženje sa legendarnim pevačem ostavilo je dubok trag u njenom životu, a ona i danas rado evocira uspomene na njega.

Iako ga je poznavala kroz zajedničke nastupe i muziku, posebno su joj dragi trenuci provedeni van scene. Tu je imala priliku da upozna njegovu toplu, pažljivu i dobrodušnu stranu. Prema njenim rečima, Šaban nije bio samo veliki muzičar, već i čovek koji je znao kako da iznenadi i obraduje ljude oko sebe.

Prija je istakla da postoji mnogo anegdota i priča koje je vezuju za njega, uključujući i nastup koji je imala sa 14 godina, ali jedna situacija joj je ostala posebno zapamćena.

Seta se susreta na aerodromu kada je sedela sama i kada joj je neko prišao s leđa i upitao: "Ej, mala, gde si ti?". Kada se okrenula, videla je Šabana. Nakon kratkog razgovora, pevač joj je rekao: "Aj da ti kupim nešto za uspomenu".

Tada joj je kupio parfem koji pevačica i danas čuva kao podsetnik na legendarnog kolegu.

Baš bi me zanimalo koji je parfem u pitanju, jer ako je u pitanju neki retro klasik, to je tek pravi vibe.