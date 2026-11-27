Zabava

Naučna fantastika je jedan od najpopularnijih žanrova koji se odlično prodaje, a mnoge poznate franšize upravo ove elemente ugrađuju u svoje priče. Najbolji filmovi ovog tipa često nas bacaju u futuristička okruženja i svetove koji pomeraju granice mašte. Međutim, postoji tanka linija između originalnosti i preteranog zapleta. Kada kvantitet postane važniji od kvaliteta, ambicija se često obrne protiv autora, što je slučaj sa nekoliko naslova koji su imali sve za uspeh, ali su zakazali u realizaciji.

Smešna zbrka i nedostatak hemije

„Uspon Jupitera“ je danas uglavnom zapamćen kao film koji je toliko loš da je zapravo postao zabavan. Iako su ga stvorili sestre Vačovski, autori kultnog „Matriksa“, njihov pokušaj da naprave originalnu svemirsku operu nije ispunio očekivanja. Glavni problem ovde nije samo kvalitet, već to što film pokušava da uradi previše stvari istovremeno. Uvođenje složene galaktičke hijerarhije, međuzvezdane politike i drevnih vanzemaljskih dinastija u jedan jedini film pretvorilo je potencijalno zanimljivo ostvarenje u zbrkanu celinu. Izgradnja sveta je potpuno potisnula samu radnju, a ogromna količina objašnjenja neophodnih za razumevanje priče ugušila je čak i najzanimljivije elemente, zbog čega film kao samostalno ostvarenje jednostavno nije dovoljno dobar.

Slična priča je i sa filmom „Valerijan i carstvo hiljadu planeta“ iz 2017. godine. Ovo je bio ambiciozni lični projekat reditelja Lika Besona, zasnovan na francuskom stripu „Valerijan i Lorelin“. Da budemo realni, film je vizuelno impresivan i maštovit, ali je po skoro svim ostalim kriterijumima jedva gledljiv. Ovde je prioritet bio stvaranje raskošnog sveta, a ne pripovedanje zanimljive priče, čemu nije pomogao ni potpuni nedostatak hemije između glavnih glumaca, Dejna Dehana i Kare Delevinj. Da je prvo razvijena jednostavnija i zaokruženija priča, a tek potom kompleksan univerzum, možda bi film imao šanse, ali Besonova vizija je bila previše ambiciozna za uspešnu realizaciju.

Digitalni eksperimenti i predugačke priče

„Nebeski kapetan i svet sutrašnjice“ iz 2004. godine, u kojem igraju Džud Lo, Anđelina Džoli i Gvinet Paltrou, predstavlja poseban slučaj. Ideja je bila da se napravi film koji izgleda kao oživela ilustracija i ljubavno pismo avanturističkim časopisima iz tridesetih godina prošlog veka. Film je snimljen gotovo potpuno u digitalno kreiranom okruženju i umetnički je ostvario svoj cilj, što mu je donelo pozitivne kritike i vernu kultnu publiku. Ipak, upravo ta ambicija je bila prepreka za širu publiku kojoj je vizuelni stil delovao neobično i odbojno. Eksperimentalna tehnika ga je učinila jedinstvenim, ali ga je istovremeno udaljila od komercijalnog uspeha i priznanja koje zaslužuje.

Konačno, „Atlas oblaka“ iz 2012. godine je možda najbolji primer filma koji je mogao biti mnogo bolji. Sama ideja da se naučnofantastični roman Dejvida Mičela prenese na platno bila je ambicioznija nego što bi većina reditelja uopšte razmislila, ali su Tom Tikver i sestre Vačovski odlučili da to pokušaju. Problem je u strukturi: film prati šest različitih priča u šest različitih perioda ljudske istorije, neprestano prelazeći iz jedne epohe u drugu i uspostavljajući složene veze između likova. Takav pristup rezultirao je trajanjem od skoro tri sata, pri čemu nijedna pojedinačna priča ne uspeva u potpunosti da dobije značaj koji zaslužuje.

Ko bi uopšte imao živaca da isprati šest različitih vremenskih perioda u jednom filmu bez da mu mozak eksplodira?