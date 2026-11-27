Zabava

Pola veka je prošlo od 26. novembra 1976. godine, kada su Sex Pistols objavili singl „Anarchy in the U.K.“ i pokrenuli jedan od najuticajnijih kulturnih pop fenomena dvadesetog veka. Iako je prošlo toliko vremena, pank je i dalje mnogo više od običnog muzičkog pravca. O njegovom nastanku, modi, ikonografiji i društvenom angažovanju razgovarali smo sa Brankom Rosićem, novinarom, piscem i muzičarem koji je zamenik glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika.

Branko Rosić nije samo posmatrao scenu, već je bio njen neposredni učesnik kao član beogradskog pank benda Urbana gerila. Ta scena je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih potpuno promenila muzičku i kulturnu sliku Beograda i cele Jugoslavije. Kroz novinarsku karijeru kasnije je razgovarao sa značajnim svetskim muzičarima, a za doprinos kulturnim vezama Srbije i Velike Britanije odlikovan je Medaljom Britanske imperije.

Revolt protiv dinosaurusa i smeća u ulicama

Kada je pank nastao u Engleskoj sedamdesetih, to je bio istovremeni revolt prema muzici i prema društvu. U to vreme su vladali prog-rok i simfo-rok, sa bendovima koje Rosić naziva „dinosaurima“ zbog ogromne opreme, šleperima i dugačkim pesmama. Pank je došao kao prasak koji je sve svedo na jednostavnost. Društveni kontekst je bio takav da je Engleska bila u velikoj krizi i štrajkovima. Rosić se priseća priče prijatelja koji je tada bio u Londonu, gde su ulice bile prepune vreća smeća jer su đubretari štrajkovali, što je dodatno hranilo taj duh pobune.

Vizuelni identitet i teorije zavere

Moda i ikonografija su u pank kulturi presudne. Sve je počelo kada je Malcolm McLaren, menadžer Sex Pistolsa, u Njujorku video grupu New York Dolls. Taj „virus“ je poneo u London, gde je Vivienne Westwood osmišljala pank imidž. Iako su Ramonesi i New York Dolls počeli prvi, vizuelni identitet koji su kreirali Sex Pistols i The Clash je bio ključan za uspeh pravca.

Postoje i bizarni mitovi o nastanku panka. Jedan je tvrdio da su pank izmislili prodavci muzičkih instrumenata jer je pravac propagirao ideju da ne moraš biti virtuoz da bi osnovao bend i izašao na scenu, što je logično pogodovalo prodaji opreme. S druge strane, na Zapadu su postojali mitovi da je pank stvoren u laboratorijama KGB-a kako bi se podrivala Zapadna Evropa. Zanimljivo je kako kapitalizam u ovim teorijama dobija dva različita tretmana: jedan gde mu pank pomaže kroz prodaju instrumenata i drugi gde ga pank uništava.

Kako je pank „udario“ u Beograd

U Jugoslaviji su trendovi iz Zapadne Evrope najčešće stizali preko Slovenije. Rosić se seća kako je od profesorke dobio prvi singl Pankrta iz Ljubljane, koji je izdao nezavisna izdavačka kuća ŠKUC. Taj zvuk je bio toliko nov i uzbudljiv da su on i drug pustili singl dvadeset puta i zbog toga nisu otišli u školu. Ubrzo zatim, u Hali Pinki u Beogradu nastupio je bend The Ruts, dok su predgrupa bili Paraf iz Rijeke. To je bio okidač za Rosića da sa drugovima iz kraja osnuje Urbanu gerilu, koja je postala zaštitno lice beogradskog panka. Prvi koncert su svirali u SKC-u istog dana kada i Pankrti, a nekoliko meseci kasnije su svirali i sa Parafom.

Uticaj na dizajn i moderni pankerski duh

Pank je potpuno promenio beogradsku i jugoslovensku scenu, uticao na medije i izgled omladinske štampe. Iako se nije uvek direktno pisalo o žanru, pank je bio društveno angažovan i nametao je takve teme. Čak je i poznati dizajner Mirko Ilić bio pod uticajem panka, što se videlo u njegovim stripovima, dizajnu i omotima albuma.

Iako je klasični pank verovatno najkraće trajao od svih pravaca, najviše je promenio. Pravi pankerski duh danas ne prepoznajemo po žanru muzike, već po stavu. Bob Dylan je prema Rosiću najveći panker današnjeg doba jer ne podilazi publici, ne menja imidž čak ni pred papom i svira samo ono što želi, bez obzira na Nobelovu nagradu. Sličnu hrabrost pokazuje i Charli XCX, koja je „čisti pank“ jer odbija da prati utabane staze uspešnih albuma i bira alternativu uprkos pozivima modnih kuća.

Za one koji žele da čuju taj zvuk uživo, bend Cock Sparrer svira u Zappa Barci 28. novembra 2026. godine.