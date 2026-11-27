Zabava

Ana Bekuta, prošla je kroz period koji je bio daleko od glamura. Iako je tada imala ogromne hitove i lepo zarađivala, posle razvoda od muzičara Predraga Vidovića Peje ostala je praktično na ulici. Svu zaradu je uložila u kuću u kojoj su živeli u Šapcu, a nakon razvoda 1992. godine ostala je bez dinara.

Ana Bekuta je pevačica poznata po hitovima kao što su "Bekrija" i "Zlatiborske zore", koja je na sceni debitovala 1974. godine. Pre veze sa Vidovićem, bila je u braku sa klavijaturistom Aleksandrom Savićem, ali taj brak je trajao manje od godinu dana.

Prijateljstvo koje je spasilo od ulice

Kada je ostala bez krova nad glavom, Ani su u pomoć pritekli prijatelji Aca Ilić i Biljana Jevtić, koji su joj dali stan na Senjaku u kojem je živela. Aca Ilić je potvrdio da je Ana kod njih provela oko sedam godina. Naglašava da to nije bio klasičan odnos između stanodavca i zakupca, već čist prijateljski odnos koji traje i do danas.

Ana je i tada plaćala kiriju, ali je ona bila minimalna. Tek nakon sedam godina boravka kod Ilićevih, pevačica je ponovo stala na noge i uspela da kupi sopstveni stan. Aca Ilić kaže da se sa Predragom Vidovićem i njegovom ženom viđa na slavi kod zajedničkih prijatelja i da mu Ana nije zamerila to što je u dobrim odnosima sa njim.

Borba za porodicu i skrivene suze

Iako je publika videla samo osmeh na sceni, privatni život pevačice u tom periodu bio je prepun drame i teških odluka. Ana se priseća vremena kada je pozajmljivala čekove i kanistere sa benzinom i jedva dolazila do cigareta, iako joj je karijera tada bila na vrhuncu.

Porodična situacija je dodatno pogoršala stvari. Njena sestra Milina bila je bez posla, dok je mlađa sestra Dobrila živela od plate medicinske sestre. Otac joj je u to vreme bio teško bolestan, a kako nije bilo mesta u bolnici, infuziju je primao u njenom iznajmljenom stanu. Ubrzo nas je i napustio, kaže pevačica.

Strahovi majke i ponosna borba

Dok se borila sa finansijama i bolešću oca, Ana je prolazila kroz jeziv strah za svog sina Igora. On je u to vreme bio u vojsci i vozio vojna kola bez upaljenih svetala od Prištine do Priboja. Brigu i strah je potiskivala jer na sceni ništa nije smelo da se primeti.

Pevačica je istakla da ne želi da zvuči kao mučenica, svesna da su mnogi prolazili kroz još gore okolnosti, ali joj je bilo važno da ispravi pogrešnu verziju priče. Odbacila je tvrdnje da je kao folk diva profitirala na tuđoj nesreći, naglašavajući da nije dobila nikakve kredite, stanove, placeve, penziono ili zdravstveno osiguranje. Ponosna je na to što se sama izborila za opstanak svoje porodice u najtežim vremenima.

Predrag Vidović Peja, sa kojim je Ana radila i bila u ljubavi skoro deset godina, oženio se veoma brzo nakon razvoda Tatjanom Dimitrić, sa kojom ima decu. Ana je tada otišla u Beograd.