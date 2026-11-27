Zabava

Olivera Balašević se oglasila na društvenim mrežama nakon što se u kvizu „Potera“ pojavilo pitanje o stihovima jedne od najpoznatijih pesama Đorđa Balaševića. Takmičari su morali da odgovore čega su pune kose devojke iz pesme „Devojka sa čardaš nogama“, a tačan odgovor bio je – polena.

Iako je pitanje delovalo jednostavno, Olivera smatra da mu nije bilo mesto u kvizu. Svoje mišljenje je podelila na Instagramu, gde je napisala da tragači i takmičari oduvek znaju da su te kose pune polena i da se takvi stihovi nikada ne uče napamet, već se pevaju iz duše.

Pesma „Devojka sa čardaš nogama“ objavljena je 1989. godine na albumu „Tri posleratna druga“. Iako je numera ostala prepoznatljiva decenijama nakon objavljivanja, za Oliveru Đoletove pesme nisu samo deo muzičke istorije, već uspomene na čoveka sa kojim je provela život i nasleđe koje je ostavio publici širom regiona.

Hajde budimo iskreni, ko ne zna ove stihove? Olivera je ovde zapravo pogodila u centar – neki tekstovi su toliko duboko urezani u našu pop-folk i alternativnu istoriju da ih ne treba tretirati kao neki težak trivia odgovor, već kao nešto što jednostavno svi osećamo. Da li je previše lako za kviz ili je to zapravo najlepši deo takvog programa? Mi mislimo da je pesma previše emociona za obične poene.