Zabava

Bend Električni orgazam nastupa u petak, 11. decembra, u MTS Dvorani. Tokom koncerta će predstaviti pesme sa novim albumom "U magli sjaj" i obeležiti 40 godina svog rada.

U istom terminu, 11. decembra, Mirela Priselac Remi održaće svoj prvi samostalni koncert u klubu Sprat na Cetinjskoj 15.

Dok jedni pripremaju bine, Marina Visković je otputovala u Madrid. Pevačica redovno objavljuje sadržaj na društvenim mrežama i pokazuje kako provodi vreme u španskoj prestonici.

Đina Džinović deli luksuzne trenutke iz Monte Karla, gde provodi vikend sa majkom i očuhom.

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka proživljava poseban emotivan dan, jer se navršava 15 godina od početka braka sa njenim pokojnim suprugom Nebojšom, koji je bio čak 24 godine stariji.

Srećne vesti stižu i od Silvije Nedeljković i golmana Saše Stamenkovića. Nakon skoro dve decenije borbe za potomstvo, postali su roditelji blizanaca, dečaka i devojčice.

Što se tiče onih koji vole malo više drame, Dačo Virijević je odlučio da progovori i otkrije sve što zna o odnosu Aneli i Site.

Poreklo Ljube Aličića nekoliko puta je bilo tema medija.

Ko je ovde zapravo najviše uživao u odmoru, Đina ili Marina?