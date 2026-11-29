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Za stvaranje serije o Mihajlu Pupinu bilo je potrebno gotovo dve godine priprema i četiri meseca intenzivnog snimanja. Produkcija je obišla 14 gradova i snimala na više od 45 različitih lokacija kako bi se verno dočarala priča o jednom od najbitnijih imena srpske nauke i istorije.

Domaći gradovi kao Njujork i Univerzitet Kolumbija

Producentkinja serije Ana Gobeljić objašnjava da je najveći deo snimanja realizovan u Vojvodini, ali da je ekipa posetila i druge gradove u Srbiji, kao i studijo u Sofiji u Bugarskoj. Poseban izazov bio je kreiranje ambijenta američkih i evropskih metropola s kraja 19. i početka 20. veka koristeći domaće lokacije. Tako je, na primer, njujorkški dom Mihajla Pupina zapravo bio smešten u Paraćinu, dok je Sombor poslužio za rekonstrukciju ambijenta Univerziteta Kolumbija.

Njujork su, u celokupnosti, dočarali Beograd i Sofija. Gobeljićeva ističe da je arhitektura i lepota odabranih objekata znatno olakšala posao ekipi, jer su ti objekti sami po sebi bili predivni, pa se trudili da maksimalno dočaraju emociju koju ti prostori nose. Ipak, svaki proces prilagođavanja lokacije bio je poseban zadatak i izazov.

Produkcijski proces bio je kompleksan, naročito zbog 70 dana snimanja u kojima je sve moralo biti spakovano. Snimanje na otvorenom trajalo je više od 40 dana i zahtevao je stalno prilagođavanje vremenskim uslovima, što je bio integralni deo celog kreativnog procesa.

Odnos Pupina i Tesle u fokusu završnice

U završnim epizodama serije poseban značaj dobija odnos Mihajla Pupina i Nikole Tesle. Njihovi profesionalni i životni putevi ukrstali su se u Americi, ali su se njih dvoje značajno razlikovali po temperamentu, načinu života i profesionalnim okolnostima. Glumac Radivoje Bukvić, koji tumači Teslu, naglašava da Tesla u seriji nije u centru pažnje, već je u službi doživljaja vremena i prostora u kojem je živeo Pupin, koji ostaje glavni fokus priče.

Bukvić otkriva da su mu pripreme za ulogu pale lako jer se već deset godina interesuje za Teslu i pročitao je sve što je mogao pronaći o njemu. Tesla je u seriji prikazan kao čovek sa prepoznatljivim karakterom, prepun ponosa, ali i usamljenosti i određenih opsesija. Glumac ističe da je Tesla u svom radu bio vođen ciljem da pomogne celom čovečanstvu, a ne željom za ličnim bogatstvom. Takođe, Bukvić napominje da Teslinu poziciju prema otadžbini treba posmatrati i kroz prizmu finansijskih poteškoća koje je imao, jer je u određenim periodima ostao bez sredstava. Posebno je naglašena težina njegovih poslednjih godina života, sve do smrti 7. januara 1943. godine u jednom hotelu u Njujorku.

Sudski spor i dramatični susreti

Jedan od ključnih momenata u završnici serije je sudski spor između Tesle i Marconija, gde se Pupin nalazi u situaciji u kojoj mora da izabere stranu. Bukvić ističe da mu je scena u sudu ostala u posebno lepom sećanju, pre svega zbog saradnje sa kolegom Draganom Mićanovićem, koji tumači Mihajla Pupina. Bukvić opisuje Mićanovića kao fantastičnog glumca i kolegu sa kojim je uvek lako raditi.

Kao jedan od najdramatičnijih trenutaka ističe se susret dvojice naučnika u hodniku suda. U toj sceni Tesla ubrzava korak pokušavajući da izbegne Pupina, ali ga ovaj ipak presreće. Iako je scena bila dramatična, Bukvić kaže da je uživao u tom radu i da je svaki zajednički rad sa Mićanovićem bio kao „pesma“.

Značajan trenutak za autore serije bila je i premijera koja je održana 14. septembra u Njujorku.