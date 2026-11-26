Zabava

Stigao je poslednji trejler za film „Osvetnici: Uspon doktora Duma”, koji najavljuje jedan od najambicioznijih projekata studija Marvel. Glavna bomba je povratak Roberta Daunija Mlađeg; glumac kojeg svi pamtimo kao Ajron Mena ponovo se pojavljuje na ekranu, ali sada kao pretnja i sa druge strane linije koja razdvaja heroje od negativaca.

Prvi put će se u jednom filmu okupiti Osvetnici, X-Men i Fantastična četvorka. Ovaj sudar različitih svetova primoraće stare i nove superheroje da ujedine snage kako bi pobedili zajedničkog neprijatelja.

Za režiju su ponovo zadužena braća Entoni i Džo Ruso, koji su prethodno potpisali hitove „Osvetnici: Rat beskraja” i „Osvetnici: Kraj igre”.

Veliko iznenađenje za fanove je i povratak Krisa Evansa u ulozi Stiva Rodžersa. Prema rečima reditelja, njegova sudbina će biti jedan od ključeva za razumevanje nove priče. Entoni Ruso je objasnio da su na neki način otišli korak dalje od trenutka u kojem se završila priča Stiva Rodžersa i Pegi Karter i da se upravo u tom trenutku rađa „Uspon doktora Duma”.

Pretpremijernе projekcije su zakazane za 16. decembar u 00:05 u bioskopima širom Srbije.

Iskreno, možemo li uopšte da zamislimo Daunija kao zlikovca nakon svega što je uradio kao Ajron Men? To je pravi plot twist godine!