Zabava

Nikolina Kovač je priznala da je u jednom trenutku proveravala telefon svog supruga Saše Kapora. Pevačica je opisala kako je nailazila na simpatične, ali i provokativne poruke i video snimke koje su mu slale druge žene.

Nikolina je istakla da joj je suprug te poruke često sam pokazivao, što je uticalo na njen pogled na celu situaciju. Navela je da te devojke baš super izgledaju i da žene znaju da se spuste na razne nivoe.

„Iskreno, umorna sam od života i od kalkulacija. Ne bih da ulazim u detalje, da čitam poruke… Nekada jesam to radila, kako nisam. Nalazila sam simpatične poruke kao što su ‘Sviđaš mi se’, žene stvarno znaju da šalju razne snimke i videe i fotografije. Bilo je provokativnih video snimaka, često mi je on to pokazivao“, rekla je pevačica.

Borba za sklad u braku

Saša Kapor je u nedavnom obraćanju javnosti stavio tačku na spekulacije o mogućem raskidu i govorio o tome kako njihov brak izgleda iznutra. Par je pokazao da uprkos teškom periodu i svim iskušenjima trude se da održe međusobno poverenje i sklad.

Fanovi su na društvenim mrežama podržali njihovu otvorenost, ističući da je iskrena komunikacija ključ njihove dugovečnosti. Iako nema informacija o budućim planovima, Kapor i Kovač nastavljaju da zajedno grade svoju priču.

Haos u rijalitiju: Car, Sanja i Aneli

Dok neki rešavaju probleme privatno, u rijalitiju je atmosfera zapaljena. Filip Car i Sanja Grujić ušli su u žestok konflikt pred kamerama, gde su pljuštale teške optužbe i uvrede. Povod za sukob su bile ranije nesuglasice koje su ponovo isplivale na površinu.

U raspravu se uključila i Aneli Ahmić, Filipova devojka, čija je reakcija dodatno podigla tenzije. Ova scena je postala jedna od najgledanijih u emisiji, a novinar i voditelj Darko Tanasijević je pratio sva dešavanja i razgovarao sa učesnicima.

Oštre reči i privremeni raskid

Tenzije između Filipa Cara i Aneli Ahmić nisu jenjavale i nakon prvog sukoba. Tokom jedne od rasprava, Filip je uputio Aneli oštru opasku: „Mogu ja tebi jedino da platim“, na šta je ona odgovorila: „Važi… Sreća pa se sinoć nije čulo šta si mi psovao“.

Ovaj verbalni duel, koji je brzo preplavio društvene mreže, pokazao je koliko su njihovi odnosi kompleksni. Kasnije, tokom emisije Pitanja novinara, Filip i Aneli su uživo u programu izneli razloge za svoj privremeni raskid.