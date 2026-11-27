Zabava

U Plavoj dvorani pevačica Nikolija Jovanović održala je svoj prvi solistički koncert. Među javnim ličnostima koje su pristizale u salu bio je i popularni reper Stefan Cvijović, poznatiji kao Cvija.

Na koncertu koleginice pojavila se i Maja Berović, koja je razgovarala sa pripadnicima medija. Maja je pričala o muzici, svojim predstojećim nastupima i planovima koje ima za budućnost.