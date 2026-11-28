Zabava

Nikolija Jovanović je održala svoj prvi solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu. Veče je bilo prepuno iznenađenja, a vrhunac je nastupao kada su joj se na bini pridružili suprug Relja Popović i majka Vesna Zmijanac.

Prvi emotivni trzaj dogodio se kada je Nikolija pozvala Relju na binu. Pre nego što je on izašao, obratila se publici rečima: „Sretnu se nekad tako ljudi kao što smo se nas dvoje sreli. Svima vam želim ovakvu ljubav!“ Zajedno su izveli hit „Alkohola litar“, pesmu uz koju su 2014. godine započeli svoju ljubavnu priču. Završili su nastup zagrljajem i poljupcem, što je izazvalo ovacije u sali.

Ali, najveći preokret je bio izlazak Vesne Zmijanac. To je bio jedan od najemotivnijih trenutaka cele večeri. Nikolija je ponosno najavila: „Moja mama je Vesna Zmijanac“, na šta je Vesna odgovorila u svom stilu: „Jeste, ljudi ne znaju da sam ti ja mama... Slušaj, Niki, svaka ti čast! Je l' vi meni verujete da ja znam par pesama koje je pevala večeras, ostalo ne znam, niti sam čula, niti znam, a ono čemu se najviše divim večeras jeste njena kondicija.“

Pre nego što su ukrstile glasove, Nikolija se šaljivo obratila publici: „Ja sam malo naučila njeno, nemojte da mi zamerite“. Zajedno su izvele pesmu „Ovo u grudima“, a publika ih je ispratila ogromnim aplauzom.

Nakon koncerta, Nikolija je istakla da su joj majka i Relja bili među najvažnijim gostima večeri. Pored njih, veliku podršku su joj pružile i ćerke Rea i Hana.

Samo što, možemo li stvarno zamisliti Vesnu i Nikoliju na istoj sceni a da ne bude haosa od emocija? Mi kažemo da je ovaj duet bio baš ono što nam je trebalo!