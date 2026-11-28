Zabava

Netflix završava 2026. godinu u samom vrhu streaming scene, a glavni adut za decembarski repertoar čine četiri najavljena naslova. U ponudi su dve serije i dva filma, koji kombinuju licencirane sadržaje i sopstvenu produkciju platforme.

Najviše pažnje privlači novi film reditelja Dejvida Finčera, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Reč je o proširenju sveta junaka Kventina Tarantina iz filma Once Upon a Time in Hollywood, gde se ponovo pojavljuje kaskader Klif But u tumačenju Breda Pita. Radnja prati Klifa koji živi na periferiji Los Anđelesa, u Marina del Reju, zajedno sa ocem Gasom, koga igra Piter Veler. Dok njegov dugogodišnji partner Rik Dalton, kojeg je u Tarantinovom filmu igrao Leonardo Dikaprio, gradi TV karijeru u Australiji, Klif luta bez konkretnog plana. Iako ne priznaje, on najviše želi povratak kaskaderstvu, pa mu pažnju privuče poruka agentkinje Karen Krozbi, koju igra Elizabet Debicki. Ona želi da ga spoji sa TV zvezdom Čarlijem Pitersom, kog igra Skot Kan, jer Čarlijima treba neko ko može da „ohladi glavu“ dvojici siledžija koje je zakačio tokom snimanja na Filipinima.

Međutim, film je već izazvao burne reakcije. Prve kritike ne obećavaju, a u centru pažnje je AI kontroverza. U trejleru i ključnim flešbek trenucima primećuju se upadljivi primeri generativnog videa, uključujući kadar gde AI program renderuje kola naopako. Finčer i Netflix nisu komentarisali ove propuste, ali je reditelj prošle nednje u intervjuu za LA Times izjavio da ga AI kao filmski alat nimalo ne plaši. On je zastupio mišljenje da umetnička forma nije do kraja provaljena i da je eksperimentisanje neophodno, pitajući zašto bi se vukli celuloidni filmovi samo zato što postoji opcija da se jednim potezom promeni boja nečijih očiju.

Akcija, haos i povratak Kameron Dijaz

Za ljubitelje akcionih komedija stiže Bad Day u režiji Džejka Simanskog. U glavnoj ulozi je Kameron Dijaz, koja igra Džoj, majku čiji pokušaj samohrane da ispuni jedno obično obećanje prerasta u totalni haos. Trejler najavljuje niz apsurdnih nevolja: od haosa sa televizorom i akvarijumom tokom očevog tretmana na dijalizi, preko odnetog automobila, pa sve do neplanirane pljačke banke zbog bednih 30 dolara. Sve to dok Džoj beži od policije kako bi na vreme stigla na ćerkinu utakmicu.

Ovaj projekat je drugi u saradnji Kameron Dijaz sa Netflixom i njen treći film nakon što se vratila sa glumačke pauze. Podsećamo da je ona na pauzu otišla posle uloge Hanigan u rimejku filma Annie iz 2014. godine.

Kraj jedne ere u Parizu i nova klasika

Konačno stiže šesta i poslednja sezona serije Emily in Paris. Iako je mnogima najbanalnija serija ikada snimljena, njene odevne kombinacije, bajkovite destinacije i zgodni frajeri i dalje drže publiku. Zvanični opis najavljuje da će Emili predstojati odluke koje će proveriti njenu lojalnost, dok će je sukobi na poslu i promene u odnosima naterati da odluči između karijere, emocija i života u Parizu.

Nakon što je u petoj sezoni prekinula vezu sa Marčelom jer je on ostao u Italiji zbog porodičnog biznisa, Emili se po povratku u Pariz ponovo zbližuje sa Gabrijelom. Do toga je dovela lukava poruka koju Silvi šalje šefu kuhinje da mu javi kako mu se draga vratila u grad kao singl. Nakon poziva u Grčku i novog pomirenja, šesta sezona prati njihovu budućnost. Istovremeno, napetost raste između Mindi i Alfija, iako je Mindi verena za Nika. U poslovnom smislu, Agence Grateau sada vode Silvi i Džejn, nakon što je ova potonja uložila značajna sredstva u firmu.

Kao dopuna decembarskog repertoara, Netflix donosi i novu adaptaciju romana Džejn Ostin. U šest epizoda pratićemo priču o Elizabet Benet i gospodinu Darsiju, kojih igraju Ema Korin i Džek Lauden. Scenaristkinja i izvršna producentkinja Doli Olderton istakla je da je uz režisera Jurosa Lina želela da oživi temelje romantične komedije tako da priča bude prepoznatljiva, ali nova, kako bi privukla i stare fanove i nove gledaoce.

Hoćemo li stvarno još jednu verziju Gordosti i predrasuda ili ćemo samo pustiti Emili da konačno odluči ko joj je zapravo potreban u Parizu?