Zabava

Neda Ukraden je odlučila da otkrije karte i objavi kolike su joj penzijska primanja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Iako je iza sebe ostavila više od pola veka karijere, brojne hitove i sve moguće nagrade u svojoj branši, cifre su zapravo prilično skromne.

O ovome je pričala na predstavljanju novog centra za njegu i zdravlje koji je u Beogradu pokrenula zajedno sa ćerkom Jelenom. Pevačica je objasnila da za 28 godina karijere u Bosni i Hercegovini prima penziju od svega 62 eura, dok joj je ona u Srbiji, gde živi od 1992. godine, oko 315 eura.

„Sa dva fakulteta i svim mogućim nagradama u mojoj branši, najvećima u bivšoj Jugoslaviji, imam 28 godina karijere u Bosni i 62 eura penzije“, izjavila je Neda. Srećna je što je i dalje aktivna u muzici, pa penzija nije njen jedini izvor prihoda, ali priznajmo, 62 evra je cifra koja više liči na džepar nego na penziju nekoga ko je vladao scenom decenijama.

Neda je odlučno demantovala i glasine da prima platu iz nekog javnog preduzeća. „Nikada u životu nisam kucala ni na čija vrata niti primala platu ijedan jedini dan. Što sam zaradila od ploča, kaseta i koncerata, zaradila sam“, poručila je.

Istakla je da je novac koji je zaradila tokom karijere uglavnom ulagala u sopstvene poslovne projekte umesto da ga šalje u inostranstvo. Ponosna je što njena kompanija zapošljava mnoge ljude, uključujući i članove njene porodice. Naglasila je da novac ne iznosi u Lihtenštajn ili na Kajmanska ostrva, već ulaže u svoj grad i "hrani porodice". Po njenim rečima, umesto izmišljotina, trebalo bi joj reći: „Bravo ženo, nosala si kofere i mikrofone po bijelom svijetu i donijela pare ovdje“.

Iako ima 75 godina, Neda ne planira povlačenje. I dalje nastupa, putuje i razvija nove biznis ideje. Nedavno je gostovala na nacionalnoj televiziji u Bukureštu, gde je, kako kaže, dočekana kao velika balkanska zvezda. Za nju su najveća potvrda uspeha publika i pesme koje traju decenijama.

Šta vi mislite, da li je ovo realna slika penzija za umetnike ili je ovde nešto „izgubljeno“ u papirima?