Zabava

Ana Mašulović je 19. novembra predstavila singl pod nazivom „Lavica“, kojim želi da pokaže odlučniju muzičku stranu. Pesma je zapravo oda samostalnosti i samopoštovanju, a govori o snazi da se jednostavno krene dalje od nekoga ko više ne vidi tvoju vrednost.

Kada je priča zapala o onim neprijatnim situacijama gde neka druga pokušava da ti „ukrade“ partnera, Ana je bila potpuno opuštena. Priznala je da je sigurno bilo takvih pokušaja, ali je odmah postavila stvari na mesto. Njen stav je jasan: ne veruje da žena može da preuzme muškarca ako on sam to ne želi.

Prema njenim rečima, prave lavice ne ulaze u takmičenje za nečiju pažnju. One prvo posmatraju i procene situaciju, a ako shvate da moraju da se bore za nešto što je njihovo, one jednostavno izgube interesovanje. Po njenom mišljenju, svaka žena treba da zna koliko zapravo vredi, a ne da troši energiju na neizvesne bitke.

Ipak, Ana nije rekla da je uvek bila nepogrešiva. Iskreno je priznala da je i sama zbog ljubavi morala da proguta ponos. Šalila se na račun toga, tvrdeći da ne bi bila prava ljubav ako čovek barem jednom ne skoči sebi u usta ili se ne saplete o sopstvene principe.

Sve to zvuči kao pravi ženski manifest – balans između toga da nikada ne moliš za pažnju, ali i spremnosti da ponekad pogaziš sopstvene principe zbog osećanja.