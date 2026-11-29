Zabava

Naomi Campbell je sletela na Međunarodni aerodrom Sarajevo u popodnevnim satima u subotu, 28. novembra 2026. godine. Nakon što su je dočekali organizatori, u pratnji svog tima i domaćina krenula je pravo na planinu, gde u ulozi DJ-a zvanično otvara novu zimsku turističku sezonu u okviru manifestacije "Ski opening".

Kao neko ko prvi put dolazi na Jahorinu, Naomi nije krila zadovoljstvo. „Hvala vam što ste me ugostili ovde. Drago mi je što sam ovde na Jahorini, u Republici Srpskoj. Oduševljena sam, sigurna sam da ćemo večeras imati sjajan provod i svima vam želim uspešan početak zimske sezone“, izjavila je model.

Program drugog "Ski openinga" počeo je u 22 sata u subotu, dok su vrata za posetioce bile otvorene od 19 časova. Muzički program trebalo je da otvori regionalni pevač Nikola Rokvić, a večer je trebalo da zaokruži Campbell svojim nastupom za DJ pultom.

Iako je svetsku slavu stekla kao jedna od najuticajnijih manekenki u istoriji mode, u poslednje vreme se sve više posvećuje muzici i DJ nastupima na ekskluzivnim događajima širom sveta. Ovim dolaskom na Jahorinu, Naomi spaja modu, ritam i noćni život u jednom izdanju. Iskreno, odruno je da je imamo supermodel na planini, a ona nam još i pušta muziku — ovo je ono što zovemo pravi glamur u snegu. Ko bi rekao da će nam Jahorina doneti ovakav vibe?