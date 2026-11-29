Zabava

Kraj je teorijama o umetničkim imenima i tajnim identitetima kod Nade Topčagić. Pevačica je tokom televizijskog gostovanja kategorički demantovala tvrdnje da je svoje ime promenila na početku muzičke karijere, što je godinama bila česta tema spekulacija.

U javnosti se dugo širila priča da se ona zapravo zove Senada, a da je ime Nada uzela na početku muzičke karijere. Nada je na ove navode odgovorila tako što je ponudila nesvakidašnu opkladu: spremna je da se odrekne celokupne svoje imovine ukoliko neko donese zvanični dokaz da se u dokumentima vodi pod imenom Senada.

„Odmah da kažem da je moje ime pravo Nada, mogu da se zakunem“, izjavila je pevačica i dodala da mogu da odu u Modriču, Tarevce, Republika Srpska, gde je zavedena kao Nada Topčagić. Naglasila je da nikada nije menjala ime i da sada to javno potvrđuje.

Nada je otišla još dalje u svom izazovu, koristeći izraz svog kompozitora Predraga Vukovića. Rekla je da će onome ko donese dokaz da je Senada dati sve što ima, pa čak i „dve litre krvi“. Bilo da je reč o krštenici ili izvodu iz matične knjige, pevačica je jasna: ko donese takav papir, ona poklanja sve svoje stvari jer joj je pravo ime Nada.

Prema pisanjima Blica, mnoge estradne ličnosti na ovim prostorima gradile su karijere pod pseudonimima ili promenjenim imenima, poput Ane Bekute ili Saške Karan.