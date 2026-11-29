Zabava

Srećemo se sa ovim čestom pričom da glumci kriju privatnost, ali Anja Mit je to podigla na novi nivo. Iako je do sada držala intimu daleko od javnosti, isplivao je podatak koji malo ko zna: njen otac Ivica u braku je sa folk pevačicom koja nastupa pod umetničkim imenom Milka MG.

Anja i Milka do sada nijednom nisu zajedno viđene u javnosti. Glumica nikada nije želela javno da priča ni o očevom braku, ni o tome kakav joj je zapravo odnos sa pevačicom. To je onaj tip tajne koji drže u četiri zida, a mi tek sad saznajemo.

Anja nije krila da joj je razvod roditelja svojevremeno bio težak i otvoreno je pričala o tome kako je to doživela, kao i o tome kako je postavila granice u komunikaciji sa majkom. Bilo je joj žao i teško je podnela, ali je shvatila da svako ima pravo na novi početak i sreću. Kako je rekla, odavno su razgraničile do koje mere joj majka može da se meša u život, pa se ni ona nije mešala u brak svog oca, čak ni kada su odlučili da ga okončaju.

Kada je reč o njenom privatnom životu, Anja je takođe prošla kroz razvod nakon braka sa pilotom. Kasnije je uplovila u emotivnu vezu sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, s kojim je dobila sina Filipa. Iako je romansu sa sportistom u početku vešto skrivala, otkako su postali roditelji, Anja na društvenim mrežama ponosno deli porodične fotografije i pokazuje kako uživaju u zajedničkim trenucima.