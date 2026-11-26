Šta se dešava kada se modna revija i koncert uživo spoje u jedan šou? To je MadWalk, projekat koji je MAD TV pokrenuo u Atini 2011. godine. U ponedeljak, 23. novembra 2026, vratio se u svom 16. izdanju.

Koncept je jedinstven: svaki modni dizajner uparen je sa muzičkim izvođačem. Dok kolekcija prolazi pistom, izvođač nastupa uživo, na istoj sceni i u istom trenutku. Svaki spoj kreiran je samo za ovo veče, uz nove aranžmane, mešape i obrade koje se ne mogu čuti nigde drugde.

Danas je MadWalk najveće veče mode i muzike u Grčkoj: rasprodata dvorana Tae Kwon Do u Atini, nacionalni televizijski specijal i otvoreni kasting za modele sa više od 3.500 prijava.

Ovogodišnja tema bila je «We are all made of stars».

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bila je LEGO Daisy Dress: visoka moda sačinjena od 12.000 LEGO delova, sa 790 cvetova postavljenih ručno, jedan po jedan. Ovu haljinu, koju su kreirali dizajnerka Nora Sarman i LEGO Certified Professional Balázs Doczy, publika u Grčkoj videla je ekskluzivno na MadWalku, a ponela ju je voditeljka večeri Vicky Kaya.

Glamur starog Holivuda oživeo je uz živi mešap pesama koje izvodi Beyoncé: pevačica LILA spojila je Beyoncé i numeru «Prisencolinensinainciusol» koju izvodi Adriano Celentano, prateći kolekciju resica, perja i rozeta od organze dizajnerke Celia Kritharioti.

Finale je pripalo evrovizijskoj zvezdi Eleni Foureira, pre nego što je arena nestala pod kišom konfeta.

MadWalk. Gde se moda susreće sa muzikom.