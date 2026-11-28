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Anđelina Džoli i Bred Pit postigli su nagodbu u sporu oko vlasništva nad francuskom vinarijom Chateau Miraval. Ovim potezom su okončali dugogodišnje pravne bitke koje su sledile nakon njihovog razvoda.

U zajedničkom saopštenju iz srede, glumci su naveli da su spor rešili vansudskim putem, u najboljem interesu svoje porodice, i da neće dalje komentarisati.

Pit je 2022. godine tužio Džoli tvrdeći da je ona prekršila dogovor po kojem je on trebalo da kupi njen udeo u vinariji koju su zajedno posedovali. On je opisao njen potez prodaje dela vinskoj grupaciji Tenute del Mondo kao „osvetnički“ i „nezakonit“, tvrdeći da to nije smela da uradi bez njegovog pristanka.

Džoli je 2016. godine podnela zahtev za razvod, navodeći „zdravlje porodice“ kao razlog nakon leta privatnim avionom iz Evrope. Iako je razvod zvanično okončan krajem 2024. godine, a detalji su uglavnom bili skriveni zbog privatnih sudija, tužba oko vinarije je izbacila određene detalje spora u javnost.

Navodi o zlostavljanju tokom pomenutog leta pojavili su se tek kada je Džoli podnela protivtužbu. Ona i njeni advokati tvrdili su da je Pit pokušao da prikrije zlostavljanje nje i dece zahtevajući potpisivanje sveobuhvatnog sporazuma o poverljivosti kao deo dogovora.

FBI i službe za zaštitu dece istraživale su Pitovo ponašanje tokom leta, posebno odnos prema njihovom najstarijem sinu. FBI je krajem 2016. godine saopštio da neće nastaviti istragu, a tužilac nije podigao optužnicu. Pit je negirao nasilje, ali nije opravdao svoje ponašanje tokom tog putovanja.

Sva šestoro njihove dece su sada punoletna, a najmlađi blizanci Noks i Vivijen napunili su 18 godina u julu. Par koji je započnuo vezu 2004. godine nakon filma "Mr. & Mrs. Smith" godinama je retko javno govorio o svom razvodu i porodičnim problemima.