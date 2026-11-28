Zabava

Katarina Živković je priznala da je ranije imala problem sa kontrolom besa, pa se dešavalo da lomi i baca stvari. Seća se da je to bilo posebno stresno 2022. godine, ali kaže da je kasnije shvatila da to zapravo nije ona i da ju je život naučio da tako ne reaguje. Danas situacije prepušta vremenu i ne troši energiju na ljude koji to ne zaslužuju.

Iako se trudi da u svemu vidi pozitivnu stranu i da joj je čaša oduvek polupuna, pevačica priznaje da je težak deo posla taj što mora emitovati dobru energiju i zadržati osmeh pred publikom, čak i kada je neraspoložena.

Katarina se osvrnula i na kontroverzu iz Titela gde je Veljko Ražnatović ispisao sina iz vrtića zbog spornog kostima. Jasno je stala na njegovu stranu i rekla: Dečaci ne nose suknje i kraj priče. Dečaci nose pantalone, devojčice suknje. Dodala je da je Veljko normalan momak kojeg smeta što mu sin nosi suknju i zahvalila mu se što je javno izneo situaciju.

Kada su u pitanju ozbiljnije stvari, poput slučajeva paljenja automobila kolegama, Živkovićeva je rekla da joj je najvažnije da su svi živi i zdravi. Po njenim rečima, ona lično nije imala ozbiljnije ugrožavanje bezbednosti, osim povremenih dobacivanja.

Što se tiče privatnog života, praznična euforija u njenom domu još nije počela. Najveća želja joj je zdravlje za nju i porodicu, a trenutno smišlja kako da okiti jelku tako da je sin ne sruši i ne razbaca ukrase.