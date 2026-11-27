Zabava

Katarina Lazić je snimila svog supruga Darka u trenutku dok je on, opušten u bademantilu, pio kafu. Pevač ima svetlije, sede pramenove u kosi, a Katarina ga je odmah u šali pecnula da su ga stigle godine.

„Osedeo, pije kafu u bademantilu, idu godine, a?“ – dobacila mu je Kaća, dok je snimala ovaj domaći momenat.

Ali tu nije stala. Kaća je nastavila da ga zadirkuje na račun toga kako mu se promenile navike i kako je sada život mnogo mirniji i porodičniji. Ironično je prokomentarisala da više nema aftera u to doba i da se sada kafa pije kod kuće, uz zaključak da je taj život zapravo težak.

Na kraju ga je direktno pitala da prizna da li mu nije lepše tako, dok je uzela u obzir i promenu imidža: „Evo šta mu se s kosom desilo otkako je kući i otkako ne izlazi“.

Ovaj par redovno deli opuštene trenutke i šale sa pratiocima, a ovog puta je u centru pažnje bila Darkova kosa. Da li je ovo zvanični kraj ere neprospavanih noća ili samo privremeni odmor u bademantilu?