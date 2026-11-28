Zabava

Jakov Jozinović je pokazao da su mu prioriteti na potpuno drugom mestu. Pevač je priznao da svoj prvi honorar nije potrošio na lične želje, već je odlučio da prvo obraduje osobu koja mu je pružala najveću ljubav i podršku kroz ceo život.

Njegova majka je godinama vozila isti automobil koji je zbog velikog broja pređenih kilometara već bio prilično dotrajao. Zbog toga je poželeo da joj kupi novi auto, kako bi joj se na taj način odužio za sve što je uradila za njega.

„Mislim da sam prvo njoj kupio auto i to je to. Mislim da je to neka osnovna ljudska potreba i mama je to zaslužila. Mislim da je to bila prva stvar“, ispričao je pevač.

Iskreno, ovakvi potezi su retkost u današnjem svetu gde svi prvo žele da se „pokažu“, pa je ovaj gest zapravo najlepša stvar koju je Jakov mogao da uradi. Umesto nekog skupog aksesoara za sebe, izabrao je praktičan i emotivan poklon za osobu koja ga je najviše podržala. To je onaj momenat kada shvatiš da je uspešan pevač, a pre svega dobar sin.