Zabava

Indira Levak je u najnovijoj epizodi serijala „Spotlight“ otvoreno pričala o svom privatnom životu i odnosu sa bivšim suprugom Miroslavom. Iako su bili u braku 11 godina, taj period se završio razvodom, ali su ostali izuzetno bliski. Njihova dinamika je specifična jer su i dalje u gotovo svakodnevnom kontaktu, čuju se po dvadeset puta dnevno, zajedno putuju, ručaju i treniraju.

Međutim, priznala je da je upravo njihov snažan temperament bio glavni uzrok problema. Pošto su oboje jaki karakteri koji ne popuštaju, to je često dovodilo do velikih nesuglasica. Zanimljivo je da se danas već smeju tim starim svađama, a Miroslav joj je i dalje menadžer koji je štiti. Indira je na kraju razgovora kroz šalu, ili možda ne sasvim slučajno, uputila direktnu poruku bivšem mužu: „Miroslave, vrati mi se“.

Režim kao kod profesionalnih sportista

Sve ovo dolazi u trenutku kada se pevačica priprema za veliki koncert 23. decembra u zagrebačkoj Areni, gde će proslaviti 30 godina muzičke karijere. Indira je priznala da se za taj nastup priprema kao profesionalni sportista. S obzirom na to da više nije u dvadesetim godinama, a njeni nastupi su izuzetno dinamični i energični, posebnu pažnju posvećuje zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i suplementima. U tom procesu joj najviše pomaže upravo bivši suprug Miroslav, koji je vodi kroz ceo proces priprema.

Uz fizičku pripremu, koncert uključuje i svakodnevne probe sa bendom i plesačima. Indira nije sklonila svoj prepoznatljiv smisao za humor, pa je priznala da joj ljudi govore da pleše „kao da gaca po kupusu“. Objasnila je da je to verovatno ostalo iz detinjstva kada je zaista gacala. Pored toga, najavila je da pokušava da savlada nove plesne korake i da publika može očekivati goste iznenađenja.

Od Colonije do ljubavi prema životinjama

Kao nekadašnja vokalistkinja grupe Colonia, Indira je obeležila devedesete godine i nekoliko generacija. Iako je sada solo, sa bivšim kolegama iz grupe ostala je u odličnim odnosima. Otkrila je da se redovno čuju, ali da su im razgovori postali mesta za zajedničko „jadikovanje“ o zdravlju, gde se međusobno žale na bolove u leđima i kolenima.

Kroz karijeru je naučila da postavi granice medijima i obožavaocima, iako je oduvek bila otvorena. Veruje da je pevanje njen poziv i dar od Boga i da će u tome istrajati. Svoju mudrost koristi da danas shvati da su svi problemi koje je imala tokom uspona i padova zapravo bili nebitni.

Osim muzike, Indira je poznata po velikoj ljubavi prema životinjama. Navodi da u svakom gradu i mestu gde se zatekne pre koncerta hrani pse i mačke. Toliko joj je to bitno da priznaje kako razmišlja o životinjama čak i tokom samog nastupa. Njen ideal bio bi da otvori azil i brine o svim životinjama, kao i o svim ljudima kojima je potrebna pomoć.

Plan je da se slavlje ne završi samo koncertom u Areni, već da se veselje nastavi i na Badnje veče i Božić, što znači da je pred njom nekoliko dana ispunjenih druženjem i pesmom.

Razvedeni su, a zajedno brinu o dva psa i tri mačke i zajedno treniraju.