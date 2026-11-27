Zabava

Plan da se Netflix-ovoj novoj natprirodnoj horor seriji zabrani emitovanje potpuno je propao, a zapravo je postigao suprotan efekat. Uprkos brojnim kritikama i kritikama, ona je postala najgledanija Netflix-ova serija na engleskom jeziku na nivou sveta.

Sve je počelo od peticije koju su pokrenuli ljudi koji seriju opisuju kao bogohulnu antihrišćansku serija sa satanističkim ritualima. Oni optužuju platformu za vređanje vere miliona hrišćanskih porodica i posebno su uznemireni time što je sadržaj lako dostupan tinejdžerima. Zameraju Netflixu način na koji serija povezuje molitvu i satanizam, tvrdeći da roditelji ne mogu uvek da nadziru šta njihova deca gledaju.

Radnja serije prati grupu učenica katoličke srednje škole koje uzimaju ekstazi i organizuju lažnu spiritističku seansu u starom samostanu. U šali su ponudile jednu od svojih prijateljica kao "devstvenu žrtvu", ali su stvari ubrzo izmakle kontroli, nakon čega se devojke suočavaju sa jezivim natprirodnim posledicama.

Pokretači peticije su pokušali da ujedine hrišćane i vrše pritisak na platformu, nadajući se da će gubitak pretplatnika naterati Netflix na promenu odluka. Međutim, brojke pokazuju da kontroverze nisu naštetile uspehu. Netflix je 11. novembra objavio svih osam epizoda, a u prvih pet dana serija je imala 5,1 milion pregleda, što ju je tada postavilo na treće mesto globalne liste.

U drugoj nedelji gledanost je skočila za 86 odsto, dostižući 9,5 miliona pregleda. Time je serija izbila na prvo mesto, prestigavši drugu sezonu špijunskog trilera "Black Doves". Iako nije potvrđeno da je baš rasprava oko peticije doprinela popularnosti, očigledno je da je pokušaj zabrane samo privukao više gledalaca.

Kao i uvek, što više ljudi nešto zabrani, to nam se više gleda, zar ne?