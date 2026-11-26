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Halid Muslimović je u centru pažnje zbog svog mladolikog izgleda, uprkos tome što je uveliko zagazio u sedmu deceniju života. Pevač je odlučio da podeli jedan od svojih neobičnih saveta za održavanje lepote, a glavni sastojak je namirnica koju mnogi već imaju u svojoj kuhinji.

Muslimović je pričao o aroniji i njenoj primeni u svakodnevnoj nezi, pri čemu je izdvojio posebno jednostavan način za pripremu prirodne umivalice. Ovaj savet je namenio prvenstveno ženama, kojima je poručio da isprobaju ovu metodu.

Moram, pogotovo vama ženama, da kažem da treba da koristite aroniju za umivanje. Jedna šaka osušene aronije da se stavi u litar vrele vode, kad se ohladi da se umijete sa tim i onda ćete videti lepotu kože i šta se dešava, izjavio je pevač.

On je dodao da se isti postupak može odraditi i sa lišćem od aronije i sa plodom, tvrdeći da za 10 godina podmladi kožu.

Postupak koji je Halid opisao ne podrazumeva komplikovanu pripremu, a za njega su potrebni samo sušeni plodovi aronije i voda. Da bi se napravila ova mešavina prema njegovom receptu, potrebno je slediti nekoliko koraka, pri čemu se, prema njegovim rečima, umesto plodova mogu upotrebiti i listovi aronije.

Aronija je poznata po visokom sadržaju antocijanina i drugih antioksidativnih materija, zbog čega se često ističe njena nutritivna vrednost. Ipak, tvrdnja da korišćenje ove biljke za umivanje može da vrati koži izgled mlađi za deset godina nije potvrđena dovoljnim naučnim istraživanjima.

Treba imati u vidu i da prirodno poreklo nekog sastojka ne znači automatski da je on bezbedan za svaku vrstu kože. Biljni preparati takođe mogu izazvati neželjene reakcije, crvenilo ili iritaciju, zbog čega je preporučljivo da se prvo isproba mala količina na ograničenom delu kože.

Koji je vaš tajni recept za negu kože ili idete samo na proverene kreme iz apoteke?