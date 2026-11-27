Zabava

Pevačica Gabrijela Pejčev pojavila se 26. novembra na koncertu "Magla benda" u Beogradu kako bi podržala kolege i uživala u hitovima. Odabrala je efektan stajling u crnoj boji koji je odmah privukao sve poglede. Zablistala je u kratkom šortsu i predimenzioniranom kožnom sakou, dok je ceo izgled upotpunila čipkastim čarapama sa cvetnim dezenom i visokim crnim čizmama na špic.

Gabrijela je bila odlično raspoložena i spremno je pozirala medijima u holu dvorane pred početak nastupa. Ipak, pored mode, u fokusu su ostale i njene stare ljubavne drame. Javnost je dugo brijala za njenu vezu sa oženjenim kolegom Semirom Džankovićem, naročito jer se Gabrijela družila sa njegovom suprugom Sanelom.

O tom odnosu pevačica je nakon mnogo godina bila potpuno iskrena i istakla da ne žali zbog svojih izbora. Rekla je da se ne kaje jer su svi bivši partneri u tom trenutku bili njen izbor i da su verovatno osećali nešto posebno. Dodala je da nije imala godina, iskustva ni pameti da se bori do kraja.

Gabrijela je takođe pomenula svoj ulazak u rijaliti i zaključila da bi se, da je imala muža, razvela. Naglasila je da svaka veza, bila dobra ili loša, nosi nova iskustva i pouke, bez obzira na to da li su pozitivne ili negativne, jer je važno naučiti na sopstvenim greškama.

Porodična podrška u prvim redovima

Na koncertu nije jedina privukla pažnju. U publici je bila i majka frontmena Vladana Savića, koja je došla da iz prvih redova pruži podršku svom sinu. Za ovu priliku je odabrala elegantnu kombinaciju sa belom košuljom i šalom, a pred sam izlazak benda na scenu srdačno je ćaskala sa prijateljima i članovima tima.

Sudeći po atmosferi pred sam početak spektakla, publiku je očekivalo veče puno emocija i odlične muzike. Mi mislimo da je taj spoj kože i čipke bio baš hrabar potez za ovakav događaj, ali Gabrijela ume da privuče pažnju bez obzira na sve.