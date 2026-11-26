Zabava

Emir Habibović i njegova supruga Tamara Selimović, koja je mlađa za 14 godina, u braku su već neko vreme. Tamara je postala poznata kroz takmičenje Zvezde Granda, ali se potpuno povukla sa scene ubrzo nakon udaje i proširenja porodice.

Habibović ne krije da ima tradicionalne poglede na ulogu žene i majke. Na pitanje da li će se publika ponovo vratiti Tamarinoj muzici, odgovorio je da ne znaju da li se ona uopšte vraća. Istakao je da je ona bila u drugom stanju dva puta i da joj, iako ništa ne brani, daje savete.

Po njegovim rečima, u "pokvarenom svetu" postoji samo dve opcije: ili ćeš biti žena i majka, ili pevačica, dok je sve treće "magla". Iako tvrdi da Tamara vrhunski peva, priznao je da bi voleo da ona zapravo ne peva. Smatra da danas, ako pevačica ne obuče minić i ne pravi majmuna od sebe, ne može da prođe, jer su retke pesme koje uspeju.

U jednom trenutku je napomenuo da želi da gradi njenu karijeru, ali da nešto stalno vraća nazad. Predložio je da, ako želi da snima pesme, to radi za sebe ili odradi jedan ili dva bloka i vrati se kući.

Pre ovog braka, Emir je bio u vezi sa ženom sa kojom ima troje dece. Tada su se pojavile priče da je zbog Tamare ostavio prethodnu suprugu, što je pevačica kasnije demantovala na Instagramu. Naglasila je da su vezu započeli tek kada je on rešio da završi prethodni odnos i da mu je druga supruga zapravo bila nevenčana, odnosno da nikada nisu potpisali papir. Istakla je da se nikada ne bi upuštala u takav odnos da joj on nije potvrdio da je slobodan čovek.

Koji je ovde zapravo idealan balans između karijere i porodice, ili je Emir u pravu da jedno mora da ide ispred drugog?