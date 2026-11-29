Zabava

Emina Jahović važi za jednu od najzgodnijih pevačica u regionu, ali priznaje da joj je s godinama potrebno sve više napora i truda da održi vitku liniju. Treninge nikada ne propušta i često ih deli na mrežama kako bi motivisala pratioce da fizičku aktivnost uvrste u svakodnevicu. Prema pisanju Blica, ona ima veliku privatnu teretanu u svom domu u Istanbulu gde živi sa sinovima, a rutinu započinje rano ujutru. U jednom videu je pozvala pratioce rečima: Ustanite i uradite nešto, dušice! 7 ujutru.

Kada je u pitanju ishrana, pevačica ističe da je tajna u umerenosti. Posebno voli domaći ajvar koji joj majka sprema u Novom Pazaru sa maslinovim uljem, za šta kaže da je potpuno niskokalorično. Ipak, ne jede celu teglu, već su joj dovoljne dve kašike.

U svojoj dijeti potpuno izbegava gluten i trudi se da ga ne jedu ni njeni sinovi. Takođe je izbacila mlečne proizvode, dok proteine uglavnom unosi kroz meso. Emina priznaje da često preskače doručak, a dan završava užinom i laganom večerom oko 18 ili 19 sati. Navodi da nema tri obroka dnevno, već samo jedan ili dva.

Dodatno praktikuje i povremeni post. Ranije je pričala da jednom mesečno ne jede po 48 sati kako bi očistila organizam. Jedini porok joj je kafa, jer smatra da joj ona ublažava osećaj gladi. Iako se trudi da izbegava slatkiše, povremeno se počasti picom sa nutelom, vaflima i čokoladom.

Što se tiče privatnog života i uloge u kući, Emina je za K1 izjavila da je biti domaćica najteži posao na svetu. Podsetila se toga tokom karantina kada je bila sama sa decom, tvrdeći da u životu nije bila umornija. Smatra da su žene "generatori" i da su mnogo jače od muškaraca, te da posvećenost porodici zaslužuje poštovanje.