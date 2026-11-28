Zabava

Emili Ratajkovski je pronašla način da maksimalno unovči pažnju koju privlači na internetu. Pridružila se novom digitalnom projektu Subs.com, gde će korisnicima biti dostupan sadržaj putem mesečne pretplate. Ono što ovaj potez izdvaja od običnog objavljivanja fotografija jeste to što je manekenka u ovaj posao ušla i kao jedna od suvlasnica platforme.

Tim iza projekta i poznata imena

Iza nove platforme stoji britanski preduzetnik Tim Stokeli, čovek koji je pokrenuo OnlyFans. Njegov novi poduhvat brzo je privukao pažnju zvezda iz sveta zabave, a Ratajkovski je najnovija u nizu poznatih imena koja su odlučila da se oprobaju u ovom modelu poslovanja. Pre nje, vlasničkoj i kreativnoj ekipi pridružili su se glumica Megan Foks i italijanski glumac Mikele Morone.

Povratak u vreme blogova i privatnog sadržaja

Emili je najavila poseban projekat pod nazivom "Dnevnik sa Emili" (Diary with Emily). Kroz ovaj serijal želi da publici omogući uvid u situacije i trenutke iz svog života koji uglavnom ostaju skriveni i ne završavaju na njenim javnim profilima. Ova odluka nije slučajna, s obzirom na to da njen Instagram profil prati više od 27 miliona ljudi, a provokativne fotografije i nesvakidašnja izdanja već su postali prepoznatljiv deo njenog imidža.

Govoreći o ideji novog projekta, Ratajkovski se prisetila vremena kada su blogovi i lične internet stranice bili vrhunac popularnosti. Izjavila je da je odrasla u vreme Tumblra i Blogspota, te da je tada postojalo nešto zaista zabavno i lično u tome što je čovek imao svoj mali kutak na internetu. Posebno joj se dopadala sloboda koju su te platforme pružale, jer je mogla da objavi fotografiju koja joj se dopada, neku nasumičnu misao ili inspiraciju, a da pritom ne razmišlja previše o tome.

Upravo takav pristup želi da prenese na Subs.com. Prema njenim rečima, ova platforma je podseća na to vreme, kao da ponovo pokreće privatni Instagram nalog na kojem može da deli zanimljive fotografije sa mesta koja voli i stvari koje je privlače.

Cena pristupa i ekskluzivni sadržaji

Oni koji žele da prate sadržaj poznate manekenke moraće da izdvoje 19,99 dolara mesečno za osnovnu pretplatu. Međutim, time se troškovi ne završavaju. Pored mesečne pretplate, pojedine objave će biti dostupne uz dodatnu naplatu, a cena za takve ekskluzivne materijale može dostići i 50 dolara.

Iako je najavljen serijal "Dnevnik sa Emili", za sada nije precizirano šta će sve tačno biti obuhvaćeno njenom ponudom. S obzirom na njenu ogromnu popularnost, očekuje se da će ovaj model privuči veliki broj pretplatnika.

Od spotova do velikog platna

Emili Ratajkovski je široj javnosti postala poznata nakon što se pojavila u spotu za pesmu "Blurred Lines" Robina Tika, gde je izazvala veliku pažnju upravo zbog provokativnog izdanja. Pored manekenastva, ostvarila je i zapaženu glumačku ulogu u filmu "Nestala" (Gone Girl), u kojem je glumila pored Bena Afleka.